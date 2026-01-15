Acidente entre carro e carreta deixa vítima gravemente ferida na BR 101

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta quinta-feira (15), por volta das 9h, no km 370 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações recebidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima no carro teria ficado presa às ferragens. A pista chegou a ser interditada no sentido Norte para o socorro, mas foi liberada nos dois sentidos às 10h.