Comerciante que morreu na BR 101 vendia abacaxi havia 30 anos em Jardim da Penha

Vendedor de 69 anos, o filho e a nora morreram após caminhão em que estavam ser atingido por uma pedra que se desprendeu de uma carreta, na altura do km 386, em Iconha

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:40

Duas pessoas que estavam em um caminhão carregado de abacaxi morreram e uma ficou ferida em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (22) no km 386 da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo.

A morte de um comerciante de 69 anos em um acidente na BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo, causou comoção em Jardim da Penha, Vitória. O bairro da Capital era o local de trabalho de “Vadinho”, como era conhecido na região, onde vendia abacaxis havia pelo menos três décadas com a família.

O comerciante faleceu na última segunda-feira (22), quando uma pedra de granito se desprendeu de uma carreta e atingiu o caminhão em que ele estava com o filho de 46 anos e com a nora, de 32. Os nomes completos das vítimas não estão sendo divulgados por A Gazeta a pedido de familiares.

Leia mais

Imagem - Ponto de venda de comerciante morto na BR 101 recebe flores em Jardim da Penha

Ponto de venda de comerciante morto na BR 101 recebe flores em Jardim da Penha

O vendedor saiu de Jacarandá, no interior de Marataízes, e seguia para Vitória com o veículo carregado de abacaxis para venda na Capital. Com o acidente, ele morreu ainda no local, a nora faleceu a caminho do hospital, e o filho do comerciante morreu na manhã de domingo (28), após passar quase uma semana internado em estado grave. O casal deixa duas crianças.

Noemi Perlingeiro, antiga cliente de Vadinho, prestou homenagens com flores no ponto de venda de abacaxis
Noemi Perlingeiro, antiga cliente de Vadinho, prestou homenagens com flores no ponto de venda de abacaxis Crédito: Ricardo Medeiros

No ponto de venda utilizado pela família em Jardim da Penha, onde eram vendidos os abacaxis colhidos em Marataízes, flores foram colocadas no lugar que antes era ocupado pelos frutos, em forma de homenagem. Antiga cliente de Vadinho, Noemi Perlingeiro lembra com carinho da relação com o ilustre comerciante do bairro.

“A gente ficava horas e horas conversando. Ele era uma pessoa muito calma, tranquila e educada. Fui pega de surpresa [com a morte] e me emocionei, porque era uma pessoa que eu via todo dia, trabalhando sentadinho no ponto dele.”

Amigo de longa data da família, o comerciante e vizinho Luiz dos Santos afirma que o acidente vitimou pessoas queridas pela comunidade de Jardim da Penha.

“Era muito bom estar aqui com eles, com todos da família de Vadinho. A gente realmente tinha uma amizade muito boa. Coloquei flores também como um gesto de sentimento pela nossa amizade. É difícil perder pessoas maravilhosas como eles”, comenta.

