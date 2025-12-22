A Gazeta - Agora

Pedra transportada por carreta cai em cima de caminhão e causa morte na BR 101

Publicado em 22/12/2025 às 08h26
Acidente entre carreta e caminhão causou morte e deixou feridos Crédito: Redes sociais

Uma pessoa que estava em um caminhão carregado de abacaxi morreu e duas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (22) no km 386 da BR 101, na altura do município de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pedra que era transportada por uma carreta se desprendeu e caiu sobre o caminhão.

Segundo a Ecovias Capixaba, outras duas pessoas envolvidas no acidente ficaram ilesas. "Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML). O tráfego foi totalmente interditado. A ocorrência está em andamento", reforçou a concessionária. O acidente foi registrado 5h30 e o transito é lento no local, no sentido Vitória.

