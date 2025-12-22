Pedra transportada por carreta cai em cima de caminhão e causa morte na BR 101

Uma pessoa que estava em um caminhão carregado de abacaxi morreu e duas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (22) no km 386 da BR 101, na altura do município de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pedra que era transportada por uma carreta se desprendeu e caiu sobre o caminhão.