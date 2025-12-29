Homenagem de clientes

Ponto de venda de comerciante morto na BR 101 recebe flores em Jardim da Penha

Vendedor de abacaxi, Vadinho trabalhou na Rua Maria Eleonora Pereira por três décadas; ele, o filho e a nora morreram em acidente, ocorrido no dia 22

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:36

Amigos, vizinhos e clientes prestaram homenagens a um comerciante de Jardim da Penha, em Vitória, que morreu em um acidente na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, no último dia 22. O reboque onde Vadinho, de 69 anos, trabalhava diariamente recebeu flores como forma de condolências daqueles que sempre saboreavam os abacaxis vendidos por ele.

Vadinho morreu quando uma pedra de granito se desprendeu de uma carreta e atingiu o caminhão em que ele estava com o filho, de 46 anos, e a nora, de 32 anos, a caminho de Vitória, após terem indo buscar abacaxis no interior de Marataízes, no Sul do Estado. Os nomes completos das vítimas não estão sendo divulgados por A Gazeta a pedido de familiares.

A família do comerciante trabalhava na Rua Maria Eleonora Pereira, a poucos metros da Praça Regina Frigeri Furno, conhecida como "pracinha do supermercado". Para quem foi ao ponto de venda nesta segunda (29), o sentimento foi de surpresa e consternação com a perda de Vadinho, que trabalhou na região por mais de 30 anos.

Noemi Perlingeiro prestou homenagens com flores no reboque usado por Vadinho para vender abacaxis em Jardim da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Antiga cliente de Vadinho, Noemi Perlingeiro lembra com carinho da relação com o ilustre comerciante do bairro. "A gente ficava horas e horas conversando. Ele era uma pessoa muito calma, tranquila e educada. Fui pega de surpresa [com a morte] e me emocionei porque era uma pessoa que eu via todo dia, trabalhando sentadinho no ponto dele."

Amigo de longa data da família, o comerciante Luiz dos Santos afirma que o acidente vitimou pessoas queridas pela comunidade de Jardim da Penha.

“Era bom estar aqui com eles, com todos da família de Vadinho. A gente realmente tinha uma amizade muito boa. Coloquei flores também como um gesto de sentimento pela nossa amizade. É difícil perder pessoas maravilhosas como eles”, lamentou.

Também cliente do comerciante, Maria das Graças de Paulo conta que era uma tradição de inúmeros moradores passar pela rua para comprar abacaxis com o vendedor.

“O bairro está todo consternado com essa notícia. Perdemos uma pessoa amada, solícita. A sensação de ver o carrinho vazio, sem ninguém, é muito triste”, disse.

Noemi lembra que ficava horas no ponto de venda, conversando com Vadinho Crédito: Ricardo Medeiros

Vadinho morreu na hora do acidente, enquanto a nora dele faleceu a caminho do hospital. Já o filho do comerciante morreu na manhã de domingo (28), após passar quase uma semana internado em estado grave. O casal deixa dois filhos, ainda crianças.

