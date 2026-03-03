Acidente de trânsito

Batida entre viatura da Polícia Civil e caminhão gera confusão em Cachoeiro

Policial e motorista apresentam versões diferentes sobre a dinâmica da colisão; caminhoneiro assinou TCO por desacato e caso será investigado

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de março de 2026 às 13:18

Um acidente envolvendo uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e um caminhão causou confusão em um trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (3).

Em depoimento ao delegado Rômulo Carvalho Neto, a policial que conduzia a viatura relatou que trafegava pela faixa da direita, enquanto o caminhão seguia pela esquerda. Segundo ela, a colisão ocorreu quando o veículo de carga avançou sem contornar a rotatória, fechando a viatura, que ainda teria sido arrastada por alguns metros.

Após o impacto, a policial afirmou que desceu do carro armada e se identificou. De acordo com seu relato, o motorista se recusou a sair do caminhão e passou a ofendê-la ao saber que se tratava de uma policial. Já o condutor afirmou ao delegado que teria sido agredido. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local.

Em entrevista à TV Gazeta Sul, um morador apresentou outra versão. Segundo ele, a viatura teria entrado na frente do caminhão, provocando o acidente. Ele relatou ainda que a policial estaria alterada ao sair do veículo e que teria apontado a arma para o caminhoneiro enquanto gritava. O motorista, conforme o morador, teria descido com as mãos levantadas, tentando explicar que ela estaria errada na condução.

De acordo com a Polícia Civil, o caminhoneiro assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato e foi liberado após se comprometer a comparecer à Justiça. A policial não se feriu, mas, assim como o motorista, passará por exame de corpo de delito. O caso seguirá sob investigação.

Correção Equivocadamente, o nome do delegado Felipe Vivas foi citado como responsável pelo caso. No entanto, o depoimento foi relatado ao delegado Rômulo Carvalho Neto. O texto foi corrigido.

