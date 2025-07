Caiu em ribanceira

Acidente com ônibus levando trabalhadores deixa 20 feridos em Pedro Canário

Motorista relatou para a PM que, para evitar uma colisão frontal com um caminhão que invadiu a contramão, jogou o veículo para o acostamento e acabou caindo em uma ribanceira

Um ônibus que transportava trabalhadores da colheita do café caiu em uma ribanceira na ES 209, em trecho da rodovia conhecido como Ladeira do Engano, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta terça-feira (8). Cerca de 50 pessoas estavam no veículo, sendo que 20 ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Menino Jesus, no município, conforme informações da prefeitura.>