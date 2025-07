Latrocínio

Casal é preso suspeito de matar motorista para roubar em Sooretama

Carlos Henrique, de 19 anos, e a namorada, de 15, são suspeitos pela morte de Antônio Salomão, de 49 anos, segundo a polícia; crime ocorreu no dia 30 de junho

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (7) Carlos Henrique Teixeira dos Santos, de 19 anos, e apreendeu a namorada dele, uma adolescente de 15, suspeitos de latrocínio — roubo seguido de morte — do motorista Antônio Salomão de Oliveira, de 49 anos. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, com marcas de golpes de alicate na cabeça, no bairro Jardim das Palmeiras, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (30 de junho).>