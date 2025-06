Violência

Motorista é morto em casa com golpes de alicate na cabeça em Sooretama

Antônio Salomão de Oliveira, de 49 anos, estava dentro de casa com um casal de amigos quando suspeitos encapuzados invadiram o local e cometeram o crime

Publicado em 30 de junho de 2025 às 11:55

Antônio Salomão de Oliveira, de 48 anos, morto em Sooretama, trabalhava como motorista Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motorista de 49 anos foi assassinado, dentro de casa, com golpes de alicate na cabeça no bairro Jardim das Palmeiras, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (30). Segundo a Polícia Militar, Antônio Salomão de Oliveira estava em sua residência com um casal de amigos, que relatou que homens encapuzados invadiram a residência e cometeram o crime. >

A repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, apurou que, quando os encapuzados invadiram a residência e cometeram o crime, o casal de amigos conseguiu sair do imóvel e tentou fugir utilizando o carro de Antônio, mas acabou colidindo com um poste. O automóvel foi encontrado pela PM batido de frente na estrutura, perto do local. >

Antônio sofreu vários ferimentos com o uso do alicate, que normalmente é utilizado para cortar fios. A ferramenta foi encontrada no interior da casa, com sangue, e recolhida para ser periciada. Os suspeitos do homicídio fugiram e não foram localizados. >

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.>

