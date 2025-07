Julgamento

Acusados de matar comerciante na véspera do Natal serão julgados em Cachoeiro

Sessão vai acontecer na manhã de terça-feira (8); Réus foram denunciados por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo

Publicado em 7 de julho de 2025 às 20:00

Fórum de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Assessoria de Comunicação TJES

O julgamento de dois homens acusados de matar o comerciante Fabrício Ramos Spolador há quase três anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai acontecer nesta terça-feira (8), às 9h, no Fórum Desembargador Horta Araújo, no município. O jovem de 24 anos foi morto a tiros no dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, enquanto atendia um suposto cliente na própria residência.>

Inicialmente, o crime foi investigado como tentativa de assalto. No entanto, segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), os réus, Vinicius de Vargas Nascimento Viana e Hugo Barbosa Marques foram denunciados por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e mediante dissimulação) e por porte ilegal de arma de fogo. >

Ainda, o MPES dz que o crime teria sido cometido de forma premeditada e mediante pagamento com a participação de outros dois envolvidos, incluindo o suposto mandante. Os outros dois envolvidos ainda não serão julgados por conta de recurso pendente no Tribunal de Justiça do Estado (TJES).>

O Tribunal de Justiça do Estado (TJES) foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até a publicação.>

Relembre o caso

O jovem Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em uma suposta tentativa de assalto no dia 24 de dezembro de 2021 no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 11h quando um suspeito foi até a residência de Fabrício, onde também funcionava seu comércio, se passando por um cliente. O homem anunciou o assalto, atirou duas vezes no peito da vítima, pegou um celular e fugiu em seguida.>

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foi assassinado em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

Fabrício chegou a ser socorrido por familiares e encaminhado a um hospital particular da região, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde. Na época, de acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente como tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.>

