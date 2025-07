Em cruzamento

Acidente entre caminhão-frigorífico e moto deixa um ferido no Sul do ES

Câmeras de segurança flagram momento da batida ocorrida em Marataízes; condutor da moto se feriu, já o motorista do caminhão passa bem

Um acidente entre um caminhão-frigorífico e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (24) no bairro Acapulco, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Câmeras de videomonitoramento flagram o momento em que o veículo maior segue pela via e passa por um cruzamento, onde uma moto vinha de uma rua lateral. Em seguida, os dois colidem.>