Reviravolta

Investigação concluiu que motorista agiu em legítima defesa em caso de duplo homicídio na Serra

Inicialmente investigado como assassinato de dois homens após uma discussão, o caso foi reclassificado pela polícia; vítimas eram suspeitas de tentativa de roubo ao motorista de aplicativo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), concluiu as investigações sobre o caso ocorrido em 24 de janeiro, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra. O episódio, que no início foi tratado como um duplo homicídio após uma suposta discussão, foi esclarecido como uma tentativa de latrocínio — roubo seguido de morte — frustrada contra um motorista de aplicativo, que reagiu e matou dois suspeitos. Um terceiro envolvido sobreviveu e foi detido.>