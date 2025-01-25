Dois homens são assassinados após discussão na Serra

Dois homens foram assassinados no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra Crédito: Bernardo Braconi

Dois homens foram assassinados, na noite de sexta-feira (24), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra . Moradores se assustaram com uma grande quantidade de tiros disparados após uma discussão e acionaram a Polícia Militar

Ao chegar ao local, os policiais foram informados que um jovem de 20 anos havia sido baleado. Logo depois, os militares souberam que outro homem havia sido baleado a 400 metros dali. A primeira vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Já o segundo baleado morreu antes da chegada da polícia ao local onde ele estava. Segundo moradores, as vítimas não moravam na região.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passarão pelo processo de necropsia. Posteriormente, serão liberados para os familiares.