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Lagoa de Jacaraípe

Dois homens são assassinados após discussão na Serra

Crime ocorreu na noite de sexta-feira (24) e, segundo moradores do bairro, as vítimas não residiam na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2025 às 12:20

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 12:20

Dois homens foram assassinados no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra
Dois homens foram assassinados no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra Crédito: Bernardo Braconi
Dois homens foram assassinados, na noite de sexta-feira (24), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra. Moradores se assustaram com uma grande quantidade de tiros disparados após uma discussão e acionaram a Polícia Militar
Ao chegar ao local, os policiais foram informados que um jovem de 20 anos havia sido baleado. Logo depois, os militares souberam que outro homem havia sido baleado a 400 metros dali. A primeira vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Já o segundo baleado morreu antes da chegada da polícia ao local onde ele estava. Segundo moradores, as vítimas não moravam na região.
Os corpos  foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passarão pelo processo de necropsia. Posteriormente, serão liberados para os familiares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A corporação destacou que quem tiver informações pode compartilhar, de forma sigilosa, por meio do disque-denúncia 181, uma linha de contato gratuita disponível em todos os municípios do Estado.

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