Terceira Ponte será parcialmente interditada para corrida noturna

Por conta desse trajeto, haverá interdição na Capital, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Praia do Canto; na Rua Clóvis Machado; e em parte do estacionamento da Capitania dos Portos. Em Vila Velha, serão interditadas as avenidas Carioca e Antônio Ataíde, sentido Prainha.