Terceira Ponte será parcialmente interditada para corrida noturna

A Terceira Ponte será parcialmente interditada, no sentido Vila Velha, das 18h às 20h deste sábado (25), para a realização da Corrida Notaer. Segundo a Ceturb-ES, responsável pela via, a pista será liberada à medida que os últimos participantes concluírem o trajeto.
Ao todo, a corrida terá 7,5 km, com largada na Praça do Papa, em Vitória, e chegada na Prainha, em Vila Velha, passando pela Terceira Ponte.
Por conta desse trajeto, haverá interdição na Capital, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Praia do Canto; na Rua Clóvis Machado; e em parte do estacionamento da Capitania dos Portos. Em Vila Velha, serão interditadas as avenidas Carioca e Antônio Ataíde, sentido Prainha.