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Leonel Ximenes

A corrida que vai ter cenário de pôr do sol na Terceira Ponte

Prova, de 7,5 quilômetros, será realizada no dia 25 de janeiro, com largada marcada para as 18h

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 11:46

Públicado em 

12 nov 2024 às 11:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista da Terceira Ponte e de Vitória
Vista da Terceira Ponte e de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Corrida do Notaer, em 2025, vai ter um cenário diferente para os competidores: o pôr do sol direto da Terceira Ponte, uma das principais ligações entre Vitória e Vila Velha.
A prova será realizada no dia 25 de janeiro, com largada marcada para as 18h. O percurso será de 7,5 quilômetros, saindo da Praça do Papa e indo até o Parque da Prainha, em Vila Velha.
Nos anos anteriores, a prova foi realizada sempre pela manhã e tinha sentido contrário: saía justamente do Parque da Prainha e finalizava na Praça do Papa.
A corrida de rua, no Espírito Santo, tem se popularizado e ganhado popularidade. Estima-se que o Estado tenha pelo menos 200 mil praticantes espalhados pelos municípios capixabas. Somente no Brasil, segundo a TicketSports, são 13 milhões de atletas, entre amadores e profissionais.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer, que é vinculado à Secretaria da Casa Militar, atua no Espírito Santo desde 1992, quando houve a criação informal do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAer).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES) Praça do Papa Notaer Sítio Histórico da Prainha Corrida de rua
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