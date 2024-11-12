A corrida que vai ter cenário de pôr do sol na Terceira Ponte

A Corrida do Notaer, em 2025, vai ter um cenário diferente para os competidores: o pôr do sol direto da Terceira Ponte
, uma das principais ligações entre Vitória e Vila Velha.
A prova será realizada no dia 25 de janeiro, com largada marcada para as 18h. O percurso será de 7,5 quilômetros, saindo da Praça do Papa e indo até o Parque da Prainha
, em Vila Velha.
Nos anos anteriores, a prova foi realizada sempre pela manhã e tinha sentido contrário: saía justamente do Parque da Prainha e finalizava na Praça do Papa.
A corrida de rua, no Espírito Santo, tem se popularizado e ganhado popularidade. Estima-se que o Estado tenha pelo menos 200 mil praticantes espalhados pelos municípios capixabas. Somente no Brasil, segundo a TicketSports, são 13 milhões de atletas, entre amadores e profissionais.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer, que é vinculado à Secretaria da Casa Militar, atua no Espírito Santo desde 1992, quando houve a criação informal do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAer).