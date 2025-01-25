Temperatura deve chegar a 40°C em cidades do ES; veja previsão

Os capixabas terão mais um fim de semana de sol e temperaturas nas alturas. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que em algumas cidades os termômetros devem atingir 40ºC de temperatura máxima, superior ao calorão dos últimos dias. Confira abaixo a previsão completa.
- Sábado (25): a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida entre a Grande Vitória e o Litoral Norte durante a madrugada e a manhã. Nos demais períodos, o tempo permanece aberto, sem chance de chuva. Não há previsão de chuva nas outras regiões do Estado. Os ventos sopram com intensidade moderada ao longo do litoral, com possíveis rajadas no Litoral Sul.
- Grande Vitória: mínima de 23°C e máxima de 33°C
- Região Sul: mínima de 17°C e máxima de 38°C
- Região Serrana mínima de 17°C e máxima de 30°C
- Região Norte: mínima de 23°C e máxima de 36°C
- Região Noroeste: mínima de 20°C e máxima de 38°C
- Domingo (26): tempo aberto e quente, com poucas nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva no Estado. Os ventos sopram com intensidade moderada ao longo do litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e a Grande Vitória.
- Grande Vitória: mínima de 23°C e máxima de 35°C
- Região Sul: mínima de 16°C e máxima de 40°C
- Região Serrana mínima de 15°C e máxima de 33°C
- Região Norte: mínima de 22°C e máxima de 38°C
- Região Noroeste: mínima de 20°C e máxima de 40°C