Cidades do ES vão ter teleconsulta para 12 especialidades médicas

Governador Renato Casagrande (PSB) e o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, anunciam teleconsultas no Espírito Santo Crédito: Governo do Estado

O governo do Espírito Santo anunciou nesta sexta-feira (24) que vai ofertar 265.623 teleconsultas em 12 especialidades médicas neste ano, com investimento de R$ 14,46 milhões. A oferta será feita pelo Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, de Cariacica . Os atendimentos virtuais começam a partir de fevereiro e vão contemplar 23 municípios de norte a sul do Estado.

Quais são as especialidades médicas:

Angiologia adulto Cardiologia adulto Cardiologia pediatria Dermatologia adulto Gastroenterologia adulto Neurologia adulto Ortopedia adulto Ortopedia pediatria Otorrinolaringologia adulto Otorrinolaringologia pediatria Psiquiatria adulto Urologia adulto

Serão contemplados os 23 municípios que fazem parte da Regional Metropolitana de Saúde: Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Durante o lançamento das teleconsultas, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que a iniciativa aproxima as pessoas dos serviços de saúde.

“Assim como fizemos na Região Sul, estamos fazendo na Região Metropolitana e vamos estender as teleconsultas para todo o Estado. O ideal é que cada município monte sua sala para que os pacientes não precisem vir ao CRE. Vamos usar a tecnologia para atender as especialidades que temos dificuldade de encontrar aqui no Espírito Santo, não importa em qual lugar do mundo esteja o médico. O objetivo é reduzir o tempo de espera na fila e reduzir o deslocamento dos pacientes para consultas”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, enfatizou que a medida vai permitir um alcance maior de atendimentos.

“Estamos começando essa importante implementação na Regional Metropolitana de Saúde, com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade de vida dos usuários do SUS que vivem nesses territórios. As teleconsultas geralmente são mais curtas e focadas, o que contribui para aumentar a produtividade dos médicos e a redução do tempo de espera, sem perder em nenhum momento a qualidade do atendimento, melhorando o sistema de saúde como um todo”, ressaltou.

Como vai funcionar

A teleconsulta é um modelo de consulta médica realizada remotamente e que utiliza tecnologias digitais, como a videoconferência.

O superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, explica que serão disponibilizadas 10 salas para a realização das teleconsultas. A expectativa, posteriormente, é que cada município disponibilize uma sala própria de teleconsulta.