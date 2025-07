Novo visual

Buda de Ibiraçu ganha iluminação especial em alusão ao Julho Verde

A estátua do Buda, localizada às margens da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, está iluminado na cor verde em lembrança ao Julho Verde. O período é usado para conscientizar sobre o câncer de cabeça e pescoço, com o objetivo de reforçar à população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças.