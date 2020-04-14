Anchieta isola acesso às praias com correntes Crédito: Prefeitura de Anchieta - Divulgação

Your browser does not support the audio element. Praias continuam fechadas no próximo feriadão no Sul do ES

Além do fechamento das praias, o município prorrogou as restrições de funcionamento de estabelecimentos comerciais e a realização de cultos religiosos e velórios até dia 22 de abril.

Para o prefeito Fabrício Petri, as medidas são necessárias, mesmo quando não agrada a todos. Estamos tomando várias medidas para impedir o avanço da doença em nosso município. Algumas medidas não são simpáticas, como o isolamento das praias, mas são essenciais para que possamos evitar que pessoas sejam contaminadas.

O Augusto Ferrari é dono de um hotel em Iriri, no município de Anchieta, e disse que a medida tem causado prejuízos financeiros, mas entende a necessidade da decisão. A procura caiu muito e aconteceram muitas desistências. Em alguns casos, nós tivemos que devolver os valores, já alguns outros entenderam a situação e estão remarcando para uma data mais para frente. É uma maneira de achar o equilíbrio", afirma.

PIÚMA

Em Piúma , o decreto sobre as medidas contra o coronavírus proíbe a entrada e a permanência de veículos de turismo. No último feriado prolongado, da Semana Santa, a prefeitura fez a fiscalização nas entradas do município. Baixamos um decreto proibindo o acesso à praia e colocamos o pessoal trabalhando nas duas entradas, para não entrar veículos de turismo. Graças a Deus, o pessoal está respeitando, disse a prefeita Marta Scherrer.

ITAPEMIRIM

MARATAÍZES

A Prefeitura de Marataízes também proibiu o acesso às praias e pontos turísticos. Os guarda-vidas são os responsáveis pela fiscalização nas praias e orientação das pessoas a não frequentarem esses locais.