Prefeituras do litoral Sul do Espírito Santo continuam controlando a chegada de turistas e o acesso de pessoas às praias e lagoas. A medida vai se estender ao próximo feriado prolongado, que vai até o dia 21 de abril. Em Anchieta, um dos balneários mais movimentados da região, correntes são utilizadas para isolar as praias.
Praias continuam fechadas no próximo feriadão no Sul do ES
Além do fechamento das praias, o município prorrogou as restrições de funcionamento de estabelecimentos comerciais e a realização de cultos religiosos e velórios até dia 22 de abril.
Para o prefeito Fabrício Petri, as medidas são necessárias, mesmo quando não agrada a todos. Estamos tomando várias medidas para impedir o avanço da doença em nosso município. Algumas medidas não são simpáticas, como o isolamento das praias, mas são essenciais para que possamos evitar que pessoas sejam contaminadas.
O Augusto Ferrari é dono de um hotel em Iriri, no município de Anchieta, e disse que a medida tem causado prejuízos financeiros, mas entende a necessidade da decisão. A procura caiu muito e aconteceram muitas desistências. Em alguns casos, nós tivemos que devolver os valores, já alguns outros entenderam a situação e estão remarcando para uma data mais para frente. É uma maneira de achar o equilíbrio", afirma.
PIÚMA
Em Piúma, o decreto sobre as medidas contra o coronavírus proíbe a entrada e a permanência de veículos de turismo. No último feriado prolongado, da Semana Santa, a prefeitura fez a fiscalização nas entradas do município. Baixamos um decreto proibindo o acesso à praia e colocamos o pessoal trabalhando nas duas entradas, para não entrar veículos de turismo. Graças a Deus, o pessoal está respeitando, disse a prefeita Marta Scherrer.
ITAPEMIRIM
A mesma restrição que proíbe a entrada de veículos de turismo e permanência nas praias é aplicada em Itapemirim, onde um caso do novo coronavírus (Covid-19) foi confirmado. A fiscalização é feita pela Guarda Civil Municipal com apoio da equipe de videomonitoramento.
MARATAÍZES
A Prefeitura de Marataízes também proibiu o acesso às praias e pontos turísticos. Os guarda-vidas são os responsáveis pela fiscalização nas praias e orientação das pessoas a não frequentarem esses locais.
Em toda Região Sul do Estado há 11 casos de Covid-19, sendo em Cachoeiro de Itapemirim (6), Castelo (2), Itapemirim (1), São José do Calçado (1) e em Venda Nova (1).