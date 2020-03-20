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Coronavírus e petróleo

Governador garante obras em cidades atingidas pelas fortes chuvas no ES

'O que nós já adotamos de medidas em relação às chuvas, isso vai continuar, como o Cartão Reconstrução e a limpeza das cidades', afirma o Casagrande

Publicado em 20 de Março de 2020 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 13:50
Entrevista coletiva do dia 19 de março de 2020 Crédito: Divulgação
Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (19), o governador Renato Casagrande falou que pode precisar interromper algumas obras no Estado, devido aos efeitos negativos na receita por conta da crise do petróleo e do novo coronavírus, mas garante que as cidades da Região Sul, que foram fortemente atingidas pelas chuvas, continuarão sendo atendidas.
As obras de reconstrução das cidades afetadas pelas chuvas vão continuar. As que ainda não começaram, mas que são emergenciais, vão acontecer. Algumas outras obras, que ainda não começaram, em todo o Estado, não vamos começar, mas, nesses casos das cidades afetadas, as que são emergenciais vão acontecer sim, disse o governador.
Além das obras nas cidades com grandes prejuízos pelas chuvas, como o caso de Iconha, Vargem Alta, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim, Casagrande afirma que os serviços já em andamento vão continuar sendo prestados. O que nós já adotamos de medidas em relação às chuvas, isso vai continuar, como o Cartão Reconstrução e a limpeza das cidades", reforça.
O governador falou ainda que a atual situação do país e do mundo exige cuidado dos governantes. Teremos um impacto forte nas receitas do Estado e dos municípios, porque além do coronavírus, ainda temos a crise do petróleo. A realidade nos impõe cautela. De fato, o início de 2020 tem sido um ano pesado para todo mundo", destaca.
Para Casagrande, a superação desse cenário precisará de uma contribuição do governo federal. O tamanho dessa crise exigirá que o governo federal adote novas medidas. Como governo estadual, a nossa contribuição é pequena porque o impacto é muito grande. Temos que tentar nos organizar. Não temos muitas alternativas nesse ambiente, a nossa receita começa a cair assustadoramente.

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