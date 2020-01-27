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Ajuda federal

Chuva no ES: ministério vai oferecer aos municípios R$ 400 por morador atingido

Municípios em calamidade pública  vão receber auxílio do Governo Federal para amenizar os prejuízos causados pela chuva

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 19:15
Vítimas das enchentes estão fora de casa no ES  Crédito: Fernando Madeira
Erramos: ao contrário do que foi divulgado inicialmente pela reportagem, o Ministério da Cidadania não vai fornecer um vale de R$ 400 reais para cada morador desabrigado. Na verdade, a pasta  irá disponibilizar aos municípios  R$ 20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas ou desalojadas, ou seja, R$ 400 por cada morador atingido.  Os valores vão ser repassados aos municípios, que vão definir como os recursos serão utilizados. O texto foi corrigido e atualizado. 
Os quatro municípios em calamidade pública  IconhaVargem AltaAlfredo Chaves e Rio Novo do Sul  vão receber auxílio do Governo Federal para amenizar os prejuízos causados pela chuva. A pasta irá disponibilizar aos municípios o valor de R$ 20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas ou desalojadas. O valor já foi liberado pelo Ministério da Cidadania e deve ser distribuído pelas prefeituras dessas quatro cidades.   
Segundo o secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra (MDB), o auxílio pode ser estendido aos outros municípios que foram atingidos também pelas chuvas no último final de semana, no Sul do Estado. Atualmente, segundo o último boletim da Defesa Civil, 136 pessoas estão desabrigadas nestas quatro cidades. Outras  4.165 estão desalojadas. 
Este recurso pode ser extensível a essas outras cidades, caso elas entrem em situação de calamidade pública com a homologação da Defesa Civil nacional. O ministério também estuda conceder aluguel social para os desabrigados, explica. 

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O Bolsa Família de todos os moradores dessas cidades também será antecipado, o que atende a 5.156 pessoas cadastradas no programa. Os benefícios, até o momento, são destinados para os atingidos em municípios em calamidade pública homologada pela Defesa Civil nacional, que, por enquanto, só englobam Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul.
Voluntários se unem em mutirão de limpeza em Iconha Crédito: Raquel Lopes

BPC ANTECIPADO E EMPRÉSTIMOS LIBERADOS

De acordo com Coimbra, será publicada nesta terça-feira (28) uma portaria para a antecipação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a possibilidade dos 866 beneficiários tomarem empréstimos de até um salário mínimo para serem pagos em 36 vezes sem juros. O BPC é destinado para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos com 65 anos ou mais que tenham impedimentos a longo prazo.
Sabemos que muitas pessoas perderam os documentos e que os Cras também perderam os seus cadastros. Por isso, estamos autorizando que o benefício possa ser retirado sem o documento, a partir dos dados do Ministério e com a colaboração dos servidores dos municípios, afirma Lelo.

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