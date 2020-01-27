Ordem de evacuação na região central de Cachoeiro é boato, diz prefeito

Várias mensagens circularam na manhã desta segunda-feira (27) pedindo que comerciantes e moradores instalados às margens do Rio Itapemirim, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixassem a área quanto antes devido ao risco de rompimento da barragem São João, em Alegre. No entanto, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, afirmou que o alerta não passa de boato.
Algumas mensagens chegam a utilizar o nome de instituições, como Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o que deixou a população em alerta. Para esclarecer a situação, o prefeito Victor Coelho gravou um vídeo desmentindo as mensagens e divulgou em suas redes sociais.
No vídeo, ele confirma o risco de rompimento, que mantém Cachoeiro de Itapemirim em alerta vermelho, mas explica que ainda não foi emitida nenhuma ordem de evacuação de área no município. O chefe do Executivo municipal reforçou que está em contato com a Prefeitura de Alegre e com os órgãos oficiais para monitorar a situação e explicou que qualquer eventualidade será comunicada oficialmente à população.
BARRAGEM CONTINUA EM ALERTA
A barragem, administrada pela empresa Statkraft, de Francisco Gross, mais conhecida como barragem São João, em Alegre, continua com risco de rompimento. No último sábado (25), a prefeitura emitiu um alerta sobre o perigo, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Rive e Placa, este próximo a Muniz Freire.