Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Ordem de evacuação na região central de Cachoeiro é boato, diz prefeito
Risco em barragem

Ordem de evacuação na região central de Cachoeiro é boato, diz prefeito

Mensagens alertando que moradores e comerciantes deixem o Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, por conta do risco de rompimento de barragem no município de Alegre são falsas, segundo o prefeito Victor Coelho

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 15:11
Barragem de Francisco Gross, em Alegre, antes da cheia Crédito: Reprodução Google Street View
Várias mensagens circularam na manhã desta segunda-feira (27) pedindo que comerciantes e moradores instalados às margens do Rio Itapemirim, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixassem a área quanto antes devido ao risco de rompimento da barragem São João, em Alegre. No entanto, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, afirmou que o alerta não passa de boato.
Algumas mensagens chegam a utilizar o nome de instituições, como Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o que deixou a população em alerta. Para esclarecer a situação, o prefeito Victor Coelho gravou um vídeo desmentindo as mensagens e divulgou em suas redes sociais.
No vídeo, ele confirma o risco de rompimento, que mantém Cachoeiro de Itapemirim em alerta vermelho, mas explica que ainda não foi emitida nenhuma ordem de evacuação de área no município. O chefe do Executivo municipal reforçou que está em contato com a Prefeitura de Alegre e com os órgãos oficiais para monitorar a situação e explicou que qualquer eventualidade será comunicada oficialmente à população.

BARRAGEM CONTINUA EM ALERTA

A barragem, administrada pela empresa Statkraft, de Francisco Gross, mais conhecida como barragem São João, em Alegre, continua com risco de rompimento. No último sábado (25), a prefeitura emitiu um alerta sobre o perigo, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Rive e Placa, este próximo a Muniz Freire.

Veja Também

Cachoeiro já tem mais de 400 pessoas fora de casa após enchente

Cachoeiro de Itapemirim registra uma das maiores enchentes da história

Barragem em Alegre ainda possui risco de rompimento, diz prefeitura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados