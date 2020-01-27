Ordem de evacuação na região central de Cachoeiro é boato, diz prefeito

Algumas mensagens chegam a utilizar o nome de instituições, como Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o que deixou a população em alerta. Para esclarecer a situação, o prefeito Victor Coelho gravou um vídeo desmentindo as mensagens e divulgou em suas redes sociais.

No vídeo, ele confirma o risco de rompimento, que mantém Cachoeiro de Itapemirim em alerta vermelho, mas explica que ainda não foi emitida nenhuma ordem de evacuação de área no município. O chefe do Executivo municipal reforçou que está em contato com a Prefeitura de Alegre e com os órgãos oficiais para monitorar a situação e explicou que qualquer eventualidade será comunicada oficialmente à população.