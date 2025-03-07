Cão Messi se aposenta da PM após 6 anos em ação e curte praia no Sul do ES

Depois de seis anos de trabalho, o cão farejador Messi agora só quer saber de "pata" na areia. Ele fazia parte do 9° Batalhão da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Sa, onde marcou grandes "golaços" em operações para encontrar armas e drogas na região. Em destaque, no último ano, o pastor alemão localizou mais de 600kg de maconha na cidade.
O "atacante" se aposentou, oficialmente, em solenidade militar realizada no Batalhão de Ações com Cães (BAC), no final de janeiro. Segundo o cabo Adriano Rovetta, Messi foi diagnosticado com displasia coxofemoral e precisou passar por uma cirurgia, da qual se recuperou bem, mas se aposentou por ter completado oito anos de vida.
Na ativa desde 2018, Messi acumula mais de duas mil atuações no combate ao tráfico de drogas no Sul do ES. Adotado por Rovetta, o cão segue morando em Cachoeiro e agora "curte" a aposentadoria nas praias de Piúma, no Litoral Sul, nadando e se divertindo na areia.