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Após cirurgia

Cão Messi se aposenta da PM após 6 anos em ação e curte praia no Sul do ES

Destaque em operações policiais, pastor alemão marcou "golaços" na localização de armas e drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 07 de Março de 2025 às 18:38

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

07 mar 2025 às 18:38
Depois de seis anos de trabalho, o cão farejador Messi agora só quer saber de "pata" na areia.  Ele fazia parte do 9° Batalhão da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Sa, onde marcou grandes "golaços" em operações para encontrar armas e drogas na região. Em destaque, no último ano, o pastor alemão localizou mais de 600kg de maconha na cidade.
O "atacante" se aposentou, oficialmente, em solenidade militar realizada no Batalhão de Ações com Cães (BAC), no final de janeiro. Segundo o cabo Adriano Rovetta, Messi foi diagnosticado com displasia coxofemoral e precisou passar por uma cirurgia, da qual se recuperou bem, mas se aposentou por ter completado oito anos de vida.
Cão Messi se aposenta após 6 anos de serviço na PM
Cão Messi se aposenta após 6 anos de serviço na PM Crédito: Polícia Militar
Na ativa desde 2018, Messi acumula mais de duas mil atuações no combate ao tráfico de drogas no Sul do ES. Adotado por Rovetta, o cão segue morando em Cachoeiro e agora "curte" a aposentadoria nas praias de Piúma, no Litoral Sul, nadando e se divertindo na areia. 
Cão Messi se aposenta após 6 anos de serviço na PM
Cão Messi se aposenta após 6 anos de serviço na PM Crédito: Polícia Militar

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