Vídeo flagra tubarão-baleia perto de barco de pescadores no litoral do ES

Um tubarão-baleia se aproximou de um barco de pescadores em alto-mar próximo a Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Em um vídeo feito por um deles é possível ver que o animal ficou nadando ao redor e encantou os dez tripulantes, que se surpreenderam com o tamanho do peixe. O tubarão está ameaçado de extinção e é considerado o maior peixe do mundo. A espécie pode chegar até 20 metros e pesar até 12 toneladas.

Isaque Zager é um dos responsáveis pela embarcação e estava no local na hora do registro, feito na última segunda-feira (3). O pescador contou que o barco estava a 26 km da costa, e o tubarão-baleia ficou cerca de dez minutos passeando próximo a eles. A equipe já se preparava para voltar para terra firme por volta das 14h quando avistou o animal. "Nós saímos umas 5h, 5h30 de Santa Cruz e íamos recolher a linha quando ele apareceu. Vários peixes estavam ao redor, inclusive o peixe Bijupirá, que a gente queria pescar. Todo mundo ficou tão eufórico e surpreso que ninguém nem pescou o outro peixe", relatou.

Zager tem 17 anos e trabalha com pesca esportiva com o pai há quatro anos. Ele narrou que já tinha avistado outros animais da espécie, mas que nunca tinham ficado tão próximos do barco por tanto tempo. "Ele ficou na popa do barco, rodou, depois foi para a proa. Na maioria das outras vezes que avistamos, ele passava rápido, de longe. Dessa vez foi quando ficou mais tempo e fez a felicidade do pessoal. Muita gente nem conhecia a espécie", comentou.

Depois do registro, o grupo voltou para a praia com alguns peixes e Zager postou o vídeo nas redes sociais. As imagens foram compartilhadas pela internet e já ultrapassaram as 190 mil visualizações, até quinta-feira (6).

Espécie em extinção

Um outro registro de tubarão-baleia foi feito a mais de mil quilômetros de distância de Aracruz, no sul de Ilhabela, no litoral Norte de São Paulo. Um homem nadou ao lado do animal, e a espécie foi vista em dois dias seguidos: na última segunda-feira (3) e na terça-feira (4).

Segundo o coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, a espécie Rhincodon typus costuma aparecer durante o verão para se alimentar, mas registros de tubarão-baleia ainda são considerados raros.

"Embora tenha uma forte presença nos oceanos, a quantidade de tubarões-baleia diminuiu mais de 50% nos últimos 75 anos. Esses animais foram acrescentados na lista de espécies de tubarões ameaçadas de extinção. É um animal dócil, que não ataca seres humanos e vive em águas tropicais. Apesar disso, a recomendação é evitar aproximação justamente pelo tamanho dele. É um animal cosmopolita e, principalmente no verão, busca as águas tropicais para se alimentar", explicou.

Em novembro de 2024, pesquisadores do Estado divulgaram a primeira aparição de um tubarão-baleia vivo nos mares capixabas . O registro foi feito em junho daquele ano. A espécie já foi vista no Espírito Santo por pesquisadores e outros profissionais. Mas aquela foi a primeira aparição documentada do animal vivo.

O tubarão-baleia foi flagrado por pesquisadores do Projeto Amigos da Jubarte a 16 km da costa de Vila Velha, na Grande Vitória. As imagens foram feitas por meio de videomonitoramento. Confira:

No vídeo, o animal fica a poucos metros da embarcação da equipe de pesquisadores. Na sequência, o gigante se afasta do barco e nada até desaparecer em águas mais profundas. O coordenador explicou que é difícil saber se o animal avistado pelos pescadores é o mesmo do registro feito no ano passado.

"O animal do registro mais recente aparenta ser um juvenil. Se a imagem fosse de drone até seria possível fazer a comparação para tentar identificar se seria o mesmo indivíduo, através da metodologia de fotogrametria", apontou.

O biólogo especialista em peixes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , João Luiz Gasparini, apontou que há diversos registros históricos da espécie no litoral capixaba. Mas, somente nos últimos anos é que os registros estão sendo feitos com mais frequência.

"Para os pescadores profissionais, principalmente aqueles que atuam em águas mais afastadas da costa capixaba, o encontro com indivíduos de tubarão-baleia é algo relativamente comum. Principalmente em anos onde as águas do litoral Sul do Estado se encontram mais frias", pontuou.

Além disso, a atividade portuária e pesqueira acaba afastando a espécie do litoral capixaba. "O intenso vai e vem de navios oferece risco de abalroamento e morte por corte das hélices para os tubarões-baleia. Não somente para essa espécie, bem como para muitas baleias, golfinhos e tartarugas-marinhas. Outras ameaças são as grandes redes de pesca e espinhéis oceânicos e também a poluição crescente por plástico e micro-plástico, encontrados até mesmo em águas superficiais bem afastadas da costa”, finalizou.