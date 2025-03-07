Carro capota e três pessoas ficam feridas na BR 101 em Atílio Vivácqua

Um carro do modelo Citroën C3 capotou e deixou três pessoas feridas no quilômetro 424,2 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo a concessionária que administra a via, a Eco 101, o trânsito chegou a ser totalmente interditado, mas a pista foi liberada às 7h25.
De acordo com a Eco 101, a batida foi as 05h37. O veículo seguia sentido Vitória. Três vítimas foram socorridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Duas estavam com ferimentos leves e uma com ferimentos médios. A corporação não soube informar como o acidente aconteceu.