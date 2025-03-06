Mãe morre eletrocutada e filhote de macaco é resgatado por moradora no ES

A técnica em Enfermagem Andressa Aparecida Dias resgatou, na última quarta-feira (5), um filhote de macaco no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O pequenino, segundo ela, foi encontrado agarrado ao pescoço da mãe dele, que morreu eletrocutada.
Nesta quinta-feira (6), ela contou à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, que encontrou o filhote perto do poste da rua. “Minha neta de sete anos chorou para não deixar o filhotinho lá. E, desde então, eu estou cuidando dele. Fui procurando na internet sobre alimentação e passei a noite toda dando alimento de três em três horas. Nem fui trabalhar hoje”, revelou a moradora.
Andressa Aparecida Dias tem ciência de que ficar com o animal é ilegal e não gostaria de soltar em qualquer lugar, deixando ele sozinho. Ela conta que já fez contato com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e prefeitura para recolhimento do animal.
Procurados pela reportagem, o Corpo de Bombeiros e a prefeitura disseram que não é atribuição deles o recolhimento de animais silvestres. Já a Polícia Militar Ambiental informou que recebeu o chamado e fará o recolhimento, garantindo a segurança do macaco e o encaminhamento adequado conforme os protocolos ambientais.