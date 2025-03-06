Mãe morre eletrocutada e filhote de macaco é resgatado por moradora no ES

Nesta quinta-feira (6), ela contou à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, que encontrou o filhote perto do poste da rua. “Minha neta de sete anos chorou para não deixar o filhotinho lá. E, desde então, eu estou cuidando dele. Fui procurando na internet sobre alimentação e passei a noite toda dando alimento de três em três horas. Nem fui trabalhar hoje”, revelou a moradora.