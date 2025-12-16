Veja vídeo

PM é preso após se envolver em acidente com morte de motociclista no ES

Segundo registro da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro, condutor do carro teria invadido a contramão e atingido a moto; ele se recusou a fazer o teste do bafômetro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:57

Um motociclista de 24 anos, identificado como Thales Almeida Cunha, morreu em um acidente na BR 393, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (15). Segundo registro da Guarda Civil Municipal, ele foi atingido por um carro, um Fiat Punto, que era conduzido pelo soldado da Polícia Militar Jhonatan Carvalho Eduardo, de 22 anos, que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Um passageiro que estava na moto ficou ferido.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro passa na via e atinge a moto. O acidente aconteceu próximo ao Parque de Exposições da cidade. Segundo a Guarda Municipal, o carro teria invadido a contramão e acertado a moto. A vítima pilotava uma Honda PCX 150 e morreu no local, com o impacto da batida. O passageiro na moto se feriu e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internado, segundo a unidade.

Bafômetro

O militar que dirigia o carro permaneceu no local. De acordo com a Guarda Municipal, várias pessoas na rodovia começaram a discutir com o soldado e queriam agredi- lo. Jhonatan entregou a arma dele aos agentes e foi levado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro.

"A PM gostaria de deixar claro que todas as providências foram adotadas, com isenção e imparcialidade como tem que acontecer em todos os casos. Ele foi autuado por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa, crimes que a pena não permite pagamento de fiança. É um fato lamentável, um acidente que aconteceu e poderia ser um civil, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de caso. O boletim de ocorrência não indica que ele tinha sintomas de embriaguez, indica que ele estava nervoso com o fato", declarou o major Reinaldo Faria, da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, em entrevista à TV Gazeta.

O major detalhou que o soldado já está sendo encaminhado para o presídio militar, onde ficará à disposição da Justiça.

Thales Almeida Cunha, de 24 anos, morreu na noite de segunda-feira (15) em um acidente na BR 393 Crédito: Redes sociais

"Era um menino muito alegre"

O tio do jovem, Danilo Almeida Ramos, disse em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, que a família está arrasada com a morte precoce de Thales Almeida Cunha. “Ele era muito especial, todo mundo está chorando, estamos muito tristes. A mãe dele está arrasada”, lamentou.

Ele era um menino muito alegre, sempre sorrindo, sempre brincando Danilo Almeida Ramos Tio de jovem que morreu em acidente

Milena da Silva, prima da vítima, disse que chegou logo após a batida e conta que as pessoas se revoltaram pois o militar teria apontado a arma. “Ele quis sair como certo. Botou a arma na cara das pessoas, ameaçando a gente que estava ali. Ele começou ameaçando (dizendo) que ele era policial, que ele tinha arma e que ele estava certo, que ali era a mão dele”, afirmou a prima do jovem.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o militar foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. "Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim."

