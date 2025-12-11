Benefício

Vereadores de Água Doce aumentam valor do tíquete para eles mesmos em 50%

É o segundo reajuste concedido este ano pela Câmara: o primeiro ocorreu em janeiro, conforme indica lei publicada no período

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:48

Câmara Municipal de Água Doce do Norte: tíquete de R$ 1,5 mil para os vereadores Crédito: Reprodução/Facebook

A Câmara de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, aprovou, em regime de urgência, em sessão ordinária realizada na quarta-feira (10), o projeto que reajusta novamente o auxílio-alimentação pago aos vereadores. O valor passa de R$ 1 mil para R$ 1,5 mil, o que equivale a um aumento de 50%. É o segundo reajuste aprovado pela Casa este ano: o primeiro ocorreu em janeiro, conforme indica lei publicada no período.

Para os servidores do Legislativo, o auxílio-alimentação sobe de R$ 200 para R$ 500, uma alta de 150%. A proposta foi aprovada por maioria, com placar de 7 votos a 1. A Câmara tem nove vereadores, mas o presidente não vota, como determina o regimento. O salário de parlamentar em Água Doce do Norte chega aos R$ 4.193,20, segundo dados do Portal de Transparência do Legislativo.

Na justificativa do projeto, os autores afirmam que o reajuste tem o objetivo de “adequar o auxílio à realidade atual de preços” e assegurar condições de trabalho consideradas adequadas. O texto argumenta ainda que a revisão do benefício acompanha a variação de custos e se enquadra dentro da política de indenizações do Legislativo.

Segundo o texto da iniciativa, o impacto financeiro está previsto na própria dotação destinada ao pagamento da verba indenizatória, segundo o documento. A Câmara informa que não há necessidade de crédito adicional e o reajuste será absorvido pelo orçamento já aprovado para 2025. Com aprovação em plenário, o texto segue para sanção ou veto do prefeito Abraão Lincon (PSB).

