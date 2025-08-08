Fatalidade

Jovem morre em acidente entre moto e carro em Água Doce do Norte

Vítima era uma mulher de 28 anos; Motorista do carro permaneceu no local e fez teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de álcool

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:11

Jovem morreu após acidente no Norte do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma jovem morreu em um grave acidente entre um carro e moto que pilotava na tarde dessa quinta-feira (7) na ES 080, na localidade de Santa Cruz, em Água Doce do Norte, na região Norte do Espírito Santo.

Para a Polícia Militar, o motorista do carro contou que parou às margens da pista para fazer uma conversão quando uma motocicleta bateu na lateral do veículo. A motociclista, uma mulher de 28 anos, morreu no local. O homem de 30 anos que dirigia o carro realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi levado à Seção Regional de Medicina Legal em Colatina. O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado por permanecer no local do acidente. O caso segue em investigação.

