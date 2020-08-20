Veja como vão votar os deputados do ES em veto sobre reajuste para servidores

Amaro Neto (Republicanos)

"Penso que aprovar esse reajuste aos servidores públicos neste momento é uma irresponsabilidade com a economia brasileira. Os gastos do Brasil com a pandemia já foram mais R$ 505 bilhões, ou seja, 7,3% do nosso PIB. Embora eu seja a favor que os servidores tenham aumento salarial, também penso que este não seria o momento para esse repasse, pois esse aumento nos gastos públicos, em plena crise sanitária e econômica do nosso país, vai trazer impactos desastrosos para a nossa economia."

"Avalio que os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19, como são os profissionais da saúde e da segurança pública, que não podem parar suas atividades e que estão arriscando suas vidas na linha de frente, não deve ter congelado o direito de receber os reajustes e vantagens já previstas. É bom ressaltar que o dispositivo não determina que seja dado aumento de salário. Ele autoriza que os direitos já previstos sejam concedidos conforme previsão legal."

Inicialmente, a deputada defendia a manutenção do veto, por considerar que "com a pandemia, agravou-se a crise econômica e afetou todos os segmentos com aumento de falências e desemprego". Já pouco antes da votação ela mudou seu posicionamento e informou que votaria para derrubar o veto. "Entendo como justo conceder autonomia aos Estados para a concessão de reajuste, dentro das possibilidades, a servidores públicos que estão na linha de frente de combate à Covid-19, correndo risco de vida. Assim, ouvindo vários setores organizados da sociedade civil, estou decidida a votar contra o veto."

"Vou votar pela derrubada do veto porque é um absurdo impedir reajuste de servidores durante a pandemia. Defendemos que o governo envie para o Congresso proposta para taxar as grandes fortunas, grandes heranças e projeto para criar imposto sobre lucro líquido dos bancos. É inadmissível prejudicar o serviço público."

"Foi uma grande pena que o Senado derrubou esse veto. Não é uma questão do mérito individual das pessoas que estão atuando na Covid-19. É uma questão de incapacidade coletiva do Estado brasileiro de dar esses aumentos. Ao longo dos últimos anos, as despesas obrigatórias vêm aumentando vertiginosamente. Se não conseguirmos fazer em um ano e meio esse congelamento, que vai abrir um espaço fiscal, não teremos dinheiro para pagar política pública, em especial nos Estados."

"Sou a favor da derrubada do veto, porque acredito que as categorias têm a necessidade de serem valorizadas pelo trabalho durante a pandemia. Esses profissionais não podem ser prejudicados."

"A bancada do PSB está analisando o tema, mas ainda não há um posicionamento. Acreditamos ser importante que os trabalhadores tenham direito a reajustes, mas precisamos medir todos os impactos econômicos da medida antes de tomarmos uma decisão."

Um dos vice-líderes do governo Bolsonaro, o parlamentar respondeu que está "100% pela manutenção do veto e está trabalhando no Congresso para ganhar votos para o governo federal".

Ainda não respondeu.