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Arrecadação em queda

'Tenho certeza que Poderes vão contribuir', diz Casagrande sobre corte de gastos

Caixa do Estado deve perder R$ 3,4 bilhões em recursos. Poderes e instituições, como Judiciário e Legislativo, foram convocados para apresentar alternativas de redução de despesas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 20:47

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 20:47

Assembleia Legislativa, Palácio Anchieta e Tribunal de Justiça: se aprovada a proposta, todos os poderes ficarão impedidos de dar reajuste
Assembleia Legislativa, Palácio Anchieta e Tribunal de Justiça: Poderes estão estudando quais cortes farão no orçamento Crédito: Reprodução
Em meio à expectativa de queda na receita devido à crise econômica que acompanha a pandemia do novo coronavírus, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, nesta sexta-feira (08), que não pode indicar onde cada Poder do Estado deve cortar despesas. Mas tem que haver corte.
"O Poder Executivo tomará medidas, cada chefe de Poder tem sua autonomia, sabe onde pode mexer, onde deve mexer, não posso indicar onde será feito. Se será em algum investimento, algum custeio, se tem que trabalhar para reduzir direitos deles, membros dos Poderes, ou de servidores, cada um tem que fazer essa avaliação, sabendo que teremos um ano com menos recursos e vai precisar ter a colaboração de todo mundo. Nós, do Executivo, estamos nos preparando para fazer, e tenho certeza que eles também darão a sua contribuição", disse, após ser questionado sobre o assunto em entrevista coletiva virtual.
Ele não mencionou quais medidas serão adotadas pelo Executivo. Representantes de todos os Poderes e instituições do Espírito Santo - Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas - já realizaram três reuniões com o governo, e farão mais uma no dia 14, para definir as medidas.
Casagrande lembrou que a perda do Estado, em um ano, será de R$ 3,4 bilhões. Considerando os oito meses que até o final de 2020, cai para R$ 2,8 bilhões. "Se a gente receber os R$ 712 milhões do auxílio do governo federal, haverá a necessidade de uma redução, este ano, de R$ 2 bilhões, o que é uma redução grande, e o Estado tomará medidas", disse.

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Nesta sexta, o Ministério Público Estadual já anunciou uma série de medidas de contenção de despesas, mas não divulgou o valor que deve ser poupado. Disse apenas que a economia desejada com as medidas adotadas busca suportar a queda prevista na receita estadual por conta da pandemia de Covid-19.
Entre as determinações estão o corte de hora extra para funcionários terceirizados e de aquisição de novos contratos, o fim da concessão de diárias - com exceção de casos urgentes e relacionados ao combate de pandemia- e da participação de membros e servidores em congressos, cursos e eventos no Brasil e no exterior.

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