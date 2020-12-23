'Temos que aguardar as apurações', diz presidente do Republicanos no ES sobre prisão de Crivella

O prefeito do Rio Marcelo Crivella é preso em casa na manhã desta terça, 22. Foto: Wilton Júnior / Estadão Crédito: Wilton Júnior / Agência Estado

O prefeito eleito não quis comentar a prisão de Crivella. Ao ser questionado pela reportagem de A Gazeta, Pazolini disse que não tinha o que declarar a respeito e passou a palavra a Carneiro.

O presidente estadual do Republicanos fez questão de dizer que a situação do partido no Rio é uma e, no Espírito Santo, outra:

"Ali é uma realidade diferente do que a gente vive. É um fato que a gente tem muito pouco conhecimento. A nossa realidade aqui é totalmente diferente. Nós, quando assumimos, o Republicanos tinha cinco contas atrasadas, nós regularizamos, temos todas as contas aprovadas nos tribunais. Então sobre o que foi feito no Rio, como temos pouco conhecimento, nos cabe acreditar nas instituições."

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso , que também é do Republicanos, foi procurado pela reportagem, via assessoria de imprensa, que informou que ele não iria se manifestar.

O deputado federal Amaro Neto , outra figura de destaque do Republicanos no Estado, não atendeu às ligações de A Gazeta.

A PRISÃO

Crivella foi preso na terça-feira (22) em meio às investigações sobre um "QG da Propina" na prefeitura do Rio. O prefeito, de acordo com o Ministério Público, era o chefe do esquema. Empresários pagavam para ter acesso a contratos e para receber valores que eram devidos pela administração municipal.

A prisão, que ocorreu faltando nove dias para o fim do mandato de Crivella, é preventiva, para evitar que ele atrapalhe as apurações. Em setembro, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, por exemplo, o prefeito entregou aos policiais o telefone de outra pessoa e com um chip antigo, como se fosse o dele.

BOLSONARO ATACA O MINISTÉRIO PÚBLICO

"Prenderam o Crivella no Rio, não vou entrar no mérito, mas já vincularam a mim, porque eu apoiei o Crivella. Sim, apoiei. O MP do Rio é uma festa lá, nunca apuraram nada, mas politicamente sempre apuram alguma coisa", afirmou o presidente da República.

O presidente Jair Bolsonaro em apoio ao candidato à prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, durante as eleições de 2020 Crédito: Reprodução/Twitter