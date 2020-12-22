Prefeito do Rio, Marcelo Crivella é preso em operação da Polícia e do MP

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro , Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na manhã desta terça-feira (22) em uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. As informações são da TV Globo.

De acordo com a Globonews, a prisão ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro, no condomínio do prefeito do Rio. Foram presos também o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes, segundo a emissora. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo, mas não foi encontrado em casa.

A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto 'QG da Propina' na Prefeitura do Rio. Ao chegar na delegacia, Crivella classificou a ação como uma "perseguição política". "Perseguição política. Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro", afirmou Crivella aos jornalistas.

De acordo com a TV Globo, as investigações apontam que empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregariam cheques a Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves  então presidente da Riotur, que é a empresa de turismo do Rio de Janeiro.