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"QG da Propina"

Prefeito do Rio, Marcelo Crivella é preso em operação da Polícia e do MP

Foram presos também o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo, mas não foi encontrado em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 07:17

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 07:17

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na manhã desta terça-feira (22) em uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. As informações são da TV Globo.
De acordo com a Globonews, a prisão ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro, no condomínio do prefeito do Rio. Foram presos também o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes, segundo a emissora. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo, mas não foi encontrado em casa.

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A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto 'QG da Propina' na Prefeitura do Rio. Ao chegar na delegacia, Crivella classificou a ação como uma "perseguição política". "Perseguição política. Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro", afirmou Crivella aos jornalistas.
De acordo com a TV Globo, as investigações apontam que empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregariam cheques a Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves  então presidente da Riotur, que é a empresa de turismo do Rio de Janeiro.
O prefeito chegou na Cidade da Polícia
Marcelo Criveell= Crédito: Reprodução/ Globonews

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