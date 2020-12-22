Após ser preso, Crivella diz ser vítima de 'perseguição política'

Marcelo Crivella é preso no Rio Crédito: Reprodução/ Globonews

Após ser preso em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público, o prefeito do Rio de Janeiro , Marcelo Crivella (Republicanos), classificou a ação como uma "perseguição política"

"Perseguição política. Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro", afirmou Crivella aos jornalistas.

O prefeito, que não foi reeleito para o cargo nas últimas eleições, foi indagado sobre o que espera agora a partir da prisão e respondeu apenas: "Justiça".

De acordo com a TV Globo, as investigações apontam que empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregariam cheques a Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves  então presidente da Riotur, que é a empresa de turismo do Rio de Janeiro.

Segundo a emissora, a investigação começou em 2018, tendo como base a delação do doleiro Sergio Mizrahy, que admitiu ser responsável pela lavagem de dinheiro para o que os investigadores chamam de organização criminosa que atuava dentro da prefeitura. O delator afirmou que o chefe dessa organização seria o empresário Rafael Alves.