MP denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por 'rachadinha' na Assembleia do Rio

O senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz foram denunciados pelo MPRJ Crédito: Reprodução de TV

O MPRJ suspeita que o senador recolhia o salário de parte de seus antigos funcionários na Assembleia para benefício pessoal.

A denúncia foi apresentada por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos no dia 19 de outubro junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio.

No entanto, como o sistema do tribunal não permite o encaminhamento direto de peças processuais a desembargadores em férias, a denúncia foi redistribuída e nesta terça-feira (3), após o retorno às atividades do relator do caso, foi oficialmente entregue.

"SUPER SIGILO"

O caso está em "super sigilo" e, portanto, o MPRJ não divulgou detalhes da denúncia contra o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro , Queiroz e outras 15 pessoas.