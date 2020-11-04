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  • MP denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por 'rachadinha' na Assembleia do Rio
Organização criminosa e peculato

MP denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por 'rachadinha' na Assembleia do Rio

Ministério Público suspeita que senador recolhia o salário de parte de seus antigos funcionários no Legislativo do Rio para benefício pessoal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 08:24

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 08:24

Data: 20/01/2019 - Rio de Janeiro - RJ - O senador eleito Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz - Editoria: Política - Foto:
O senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz foram denunciados pelo MPRJ Crédito: Reprodução de TV
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o ex-assessor Fabrício Queiroz e outros 15 investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no caso de suposta "rachadinha" na Assembleia Legislativa fluminense.
O MPRJ suspeita que o senador recolhia o salário de parte de seus antigos funcionários na Assembleia para benefício pessoal.
A denúncia foi apresentada por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos no dia 19 de outubro junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio.
No entanto, como o sistema do tribunal não permite o encaminhamento direto de peças processuais a desembargadores em férias, a denúncia foi redistribuída e nesta terça-feira (3), após o retorno às atividades do relator do caso, foi oficialmente entregue.

"SUPER SIGILO"

O caso está em "super sigilo" e, portanto, o MPRJ não divulgou detalhes da denúncia contra o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, Queiroz e outras 15 pessoas.
O senador e Queiroz ainda não comentaram a denúncia divulgada no início da madrugada desta quarta-feira (4) pelo MPRJ.

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