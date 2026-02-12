Serra pode ter 'Calçada da Fama' para homenagear personalidades da cidade

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:40
A Câmara de Vereadores aprovou um projeto indicativo que propõe a criação da “Calçada da Fama da Serra”. A matéria também requer a instituição de um comitê municipal de honrarias na cidade.
Aprovado em plenário pelo placar de 17 votos a 3, conforme boletim de votação da sessão plenária do último dia 4, o projeto sugere ainda que a “Calçada da Fama” seja instalada em ponto de grande circulação, tendo como opções a Serra-Sede, a orla de Manguinhos, Jacaraípe, Carapina ou o Parque da Cidade.
Segundo o autor da iniciativa, vereador George Guanabara (Podemos), a ideia é que a Calçada da Fama homenageie personalidades com trajetória e contribuição relevante ligadas à cidade, em áreas como esporte, cultura, ciência, educação, empreendedorismo e ação social.
Por se tratar de projeto indicativo, a matéria funciona como uma recomendação do Legislativo ao Executivo. A proposta não cita os custos que a prefeitura teria ao acolher a indicação parlamentar.
