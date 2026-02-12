Home
Serra pode ter 'Calçada da Fama' para homenagear personalidades da cidade

Câmara Municipal aprova projeto que sugere à prefeitura a criação de um local para valorizar pessoas que tenham trajetória importante para a cidade

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:40

Parque da Cidade, na Serra
Parque da Cidade é um dos locais que poderá receber a calçada da fama Crédito: Edson Reis/Secom-PMS

Câmara de Vereadores aprovou um projeto indicativo que propõe a criação da “Calçada da Fama da Serra”. A matéria também requer a instituição de um comitê municipal de honrarias na cidade.

Aprovado em plenário pelo placar de 17 votos a 3, conforme boletim de votação da sessão plenária do último dia 4, o projeto sugere ainda que a “Calçada da Fama” seja instalada em ponto de grande circulação, tendo como opções a Serra-Sede, a orla de Manguinhos, Jacaraípe, Carapina ou o Parque da Cidade.

Segundo o autor da iniciativa, vereador George Guanabara (Podemos), a ideia é que a Calçada da Fama homenageie personalidades com trajetória e contribuição relevante ligadas à cidade, em áreas como esporte, cultura, ciência, educação, empreendedorismo e ação social. 

Por se tratar de projeto indicativo, a matéria funciona como uma recomendação do Legislativo ao Executivo. A proposta não cita os custos que a prefeitura teria ao acolher a indicação parlamentar.

