Sebastião Salgado: Casagrande decreta luto de 3 dias no ES após morte

Governador e fotógrafo estiveram juntos no fim de 2024 na abertura de uma exposição em Vitória

O governador Renato Casagrande (PSB) decretou luto de três dias no Espírito Santo pela morte do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado , aos 81 anos, nesta sexta-feira (23).>

"Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Sebastião Salgado, um gênio da fotografia e da luta socioambiental. Sua lente expôs ao mundo a dignidade humana e a urgência de preservar o planeta. Seu legado se eterniza no Instituto Terra. Em sua homenagem, decretarei luto oficial de 3 dias. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos", escreveu Casagrande nas redes sociais.>

Neste ano, Sebastião Salgado foi homenageado pela Boa Vista , escola de samba de Cariacica. O enredo em homenagem ao fotógrafo foi campeão do carnaval de Vitória.>

No ano passado, ele esteve em uma exposição no Teatro Sesc Glória, na Capital, para a abertura da exposição "Américas", quando se encontrou com Casagrande.>