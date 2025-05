Assista ao vídeo

Veja como pedir ressarcimento de descontos indevidos no INSS

Consulta está disponível no app e no site da instituição desde a semana passada e já é possível checar se houve alteração no valor da aposentadoria

Publicado em 21 de maio de 2025 às 17:11

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem requerer a devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo Meu INSS, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135. Para explicar como fazer o procedimento, a reportagem de A Gazeta preparou um vídeo. Assista acima.>

Agora é possível saber o nome da entidade à qual o aposentado ou pensionista que teve desconto está vinculado, por meio do serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”, disponível no aplicativo.>

Passo a passo para pedir a devolução

Entre no aplicativo Meu INSS

Informe seu CPF e a senha cadastrada

Siga para "Do que você precisa?"

Digite: "Consultar descontos de entidades"

Caso tenha descontos, marque se foram ou não autorizados

Informe e-mail e telefone para contato

Declare se os dados são verdadeiros

Confirme no botão "Enviar Declarações" >

