Saiba o que Flávio Dino fará no ES além de ser homenageado no TRE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desembarca no Espírito Santo nesta sexta-feira (29). Entre outras agendas, ele participa da posse do juiz Américo Bedê como titular na Corte Eleitoral

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:24

Ministro Flávio Dino durante a sessão da Primeira Turma do STF
Ministro Flávio Dino durante a sessão da Primeira Turma do STF Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), desembarca no Espírito Santo nesta sexta-feira (29). Conforme  antecipou a reportagem no último dia 18, a principal agenda de Dino no Estado é uma homenagem no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e também a posse do juiz Américo Bedê como titular da Corte Eleitoral, a partir das 17h.

Além de marcar presença na posse de Bedê, que desde 2024 é juiz auxiliar do ministro, Dino deverá participar da palestra “Inovação, Transformação Digital e Compras Públicas” na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), marcada para 11h. A previsão é de que ele fale com a imprensa no local.

O ministro também deverá ser homenageado no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), antes do evento no TRE-ES. O horário da programação ainda não está confirmado.

