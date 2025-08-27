Eleições 2026

Arnaldinho ganha apoio de federação para ser candidato ao governo do ES

Em reunião em Brasília nesta quarta-feira (27) Solidariedade e PRD garantiram endossar uma hipotética candidatura do chefe do Executivo canela-verde ao Palácio Anchieta

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:35

Arnaldinho em Brasília em conversa sobre sua possível candidatura ao Palácio Anchieta Crédito: Divulgação

Cotado para ser um dos candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2026, o prefeito de Vila Velha, Armaldinho Borgo (sem partido), recebeu declaração de apoio da federação formada pelos Partido Renovação Democrática (PRD) e Solidariedade em âmbito nacional. Em reunião em Brasília, nesta quarta-feira (27), as legendas, cuja junção deverá ser formalizada no próximo ano, garantiram endossar uma hipotética candidatura do chefe do Executivo canela-verde ao Palácio Anchieta.

A reunião entre os líderes partidários e o prefeito capixaba foi divulgada nas redes sociais de Arnaldinho e aliados, entre eles o presidente da Câmara de Vila Velha, Osvaldo Maturano (PRD), que também esteve na agenda no Distrito Federal. Em conversa com a reportagem na tarde desta quarta-feira (27), o chefe do Legislativo confirmou o teor do encontro.

"Arnaldinho é o candidato da federação. Isso ficou decidido durante a reunião com os presidentes nacionais do PRD (Marcus Vinícius Neskau) e do Solidariedade (Paulinho da Força), bem como o futuro presidente da federação (Ocvasco Resende). Independentemente do partido escolhido pelo prefeito para se filiar, o apoio está garantido", afirmou Maturano.

Questionado se houve alguma sinalização do prefeito sobre em que ninho partidário deverá firmar abrigo visando à construção de sua pretensa candidatura ao governo do Estado, Maturano manteve o discurso de que ainda é cedo para tratar sobre o tema. "Isso não foi discutido na reunião de hoje (quarta-feira). Ainda é cedo para esse debate", disse o aliado de Arnaldinho.

Publicação reforçando pré-candidatura

No início da noite desta quarta-feira (27), Arnaldinho publicou registro do encontro com o PRD e o Solidariedade em seu perfil no Instagram. Na legenda da publicação, o mandatário já se apresenta como pré-candidato ao Executivo estadual. Veja abaixo:

Filiação ao PP

Outra agenda partidária cumprida em Brasília por Arnaldinho envolve encontro com lideranças do Progressistas (PP). A reunião teve a presença do presidente da legenda no Espírito Santo, o deputado Josias Da Vitória – que também deverá presidir a federação formada pelo PP e o União Brasil a partir de 2026 –; dos deputados federais Evair de Melo (PP) e Victor Linhalis (Podemos).

À colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, Da Vitória afirmou que o saldo do encontro teria sido a sinalização de que o prefeito, sem legenda desde março deste ano após saída do Podemos, deverá – em breve – se filiar a seu partido. "Acredito que Arnaldinho vai se filiar aqui, isso já está bem avançado", asseverou o deputado.

O parlamentar progressista e o próprio prefeito integram, atualmente, a base aliada do governador Renato Casagrande (PSB), que já declarou publicamente ter o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como o candidato de seu grupo na corrida pelo governo capixaba.

Sobre esse aspecto da movimentação feita por Arnaldinho no tabuleiro político visando ao pleito de 2026, Da Vitória não respondeu de maneira clara sobre que desfecho esse arranjo poderá ter.

"Ele é um candidato em potencial que tem toda a nossa simpatia, mas o tempo é longo para saber quem se habilita (como candidato viável ao governo estadual). Ele teria que renunciar ainda... (ao mandato de prefeito)", frisou Da Vitória, que ainda acrescentou: "Mas o importante é que pactuamos que vamos estar juntos em 2026".

Em artigo publicado em A Gazeta, na última semana, o prefeito fez questão de destacar que permanece "no jogo". O Da Vitória já se colocou à disposição, como aponta a colunista Leticia Gonçalves: "Eu topo disputar o governo, o Senado, construir junto [a candidatura]".

