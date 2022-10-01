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Norte do Estado

PRF apreende material de campanha e R$ 7,2 mil em carro de prefeito no ES

Ministério Público Eleitoral orientou o encaminhamento do material para a PF, para apurar se há alguma irregularidade na conduta de Paulo Sérgio de Nardi, chefe do Executivo de João Neiva

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 20:40

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 out 2022 às 20:40
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversos materiais de campanha política, R$ 7,2 mil em espécie, além de vales-combustível dentro do veículo do prefeito de João Neiva, Paulo Sérgio de Nardi. A apreensão foi registrada na BR 259, no município que fica no Norte do Estado, por indícios de corrupção eleitoral. 
A apreensão do material ocorreu com base no Artigo 299 do Código Eleitoral, que prevê reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa para quem "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita". 
Na tarde deste sábado (1º), a Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo (PRE/ES) recebeu a ocorrência e afirmou que é preciso  apurar se há algum tipo de irregularidade na conduta do prefeito relacionada a algum dos candidatos em disputa neste ano. 
O procurador Regional Eleitoral no ES, Julio de Castilhos, disse que o Ministério Público foi informado da ocorrência pela Superintendência da PRF. “Uma vez recebida a comunicação, o chefe do MP Eleitoral no ES orientou o encaminhamento do material apreendido para a Polícia Federal, para fins de formalização da ocorrência e posterior encaminhamento ao MP, para as providências cabíveis”, informou a procuradoria.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-259, em João Neiva Crédito: Carlos Alberto Silva
Para o procurador, condutas irregulares às vésperas das eleições, seja de prática de possíveis crimes eleitorais, de utilização de propagandas irregulares, podem e devem continuar sendo denunciadas por meio do Sistema Pardal.
“O papel da sociedade é fundamental nesse aspecto, para fiscalizar essas más condutas e denunciá-las. Os candidatos que forem flagrados cometendo irregularidades podem sofrer sanções que variam desde a aplicação de multas até a cassação do mandato”, ressaltou.
A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria de Paulo Sérgio de Nardi para que o prefeito se pronunciasse sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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