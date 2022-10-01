PRF apreende material de campanha e R$ 7,2 mil em carro de prefeito no ES

A apreensão do material ocorreu com base no Artigo 299 do Código Eleitoral, que prevê reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa para quem "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita".

Na tarde deste sábado (1º), a Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo (PRE/ES) recebeu a ocorrência e afirmou que é preciso apurar se há algum tipo de irregularidade na conduta do prefeito relacionada a algum dos candidatos em disputa neste ano.

O procurador Regional Eleitoral no ES, Julio de Castilhos, disse que o Ministério Público foi informado da ocorrência pela Superintendência da PRF. “Uma vez recebida a comunicação, o chefe do MP Eleitoral no ES orientou o encaminhamento do material apreendido para a Polícia Federal, para fins de formalização da ocorrência e posterior encaminhamento ao MP, para as providências cabíveis”, informou a procuradoria.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-259, em João Neiva Crédito: Carlos Alberto Silva

Para o procurador, condutas irregulares às vésperas das eleições, seja de prática de possíveis crimes eleitorais, de utilização de propagandas irregulares, podem e devem continuar sendo denunciadas por meio do Sistema Pardal.

“O papel da sociedade é fundamental nesse aspecto, para fiscalizar essas más condutas e denunciá-las. Os candidatos que forem flagrados cometendo irregularidades podem sofrer sanções que variam desde a aplicação de multas até a cassação do mandato”, ressaltou.