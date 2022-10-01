Urnas eletrônicas são transportadas para locais de votação no ES

Urnas que serão utilizadas nas eleições foram transportadas para locais de votação Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

As urnas eletrônicas que serão usadas no dia das eleições no Espírito Santo foram transportadas para os locais de votação neste sábado (1º). Durante o evento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), algumas urnas foram sorteadas para passar por um processo de auditoria. O teste serve para demonstrar o funcionamento e segurança das urnas nas eleições.

Segundo reportagem da TV Gazeta, o trabalho foi feito por voluntários. Ao todo serão mais de dez mil urnas nos locais de votação para receber o voto de 2.921.506 eleitores capixabas no domingo (2).

O Teste de Integridade é realizado no mesmo dia das eleições e serve para demonstrar o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Oito entidades fiscalizadoras estiveram presentes neste sábado para acompanhar o sorteio e o processo que envolve a auditoria.

De acordo com TRE-ES, 18 urnas serão submetidas ao Teste de Integridade, duas ao Projeto Piloto com Teste de Integridade com Biometria, três ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, e duas a uma eventual Auditoria Futura.

No domingo (2), dia da eleição, o Teste de Integridade vai acontecer durante o horário de votação, das 8h às 17h.