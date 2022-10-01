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Eleições 2022

Urnas eletrônicas são transportadas para locais de votação no ES

Durante o evento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, algumas urnas foram sorteadas para passar por um processo de auditoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2022 às 20:12

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 20:12

Urnas que serão utilizadas nas eleições foram transportadas para locais de votação
Urnas que serão utilizadas nas eleições foram transportadas para locais de votação Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
As urnas eletrônicas que serão usadas no dia das eleições no Espírito Santo foram transportadas para os locais de votação neste sábado (1º). Durante o evento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), algumas urnas foram sorteadas para passar por um processo de auditoria. O teste serve para demonstrar o funcionamento e segurança das urnas nas eleições.
Segundo reportagem da TV Gazeta, o trabalho foi feito por voluntários. Ao todo serão mais de dez mil urnas nos locais de votação para receber o voto de 2.921.506 eleitores capixabas no domingo (2).
O Teste de Integridade é realizado no mesmo dia das eleições e serve para demonstrar o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Oito entidades fiscalizadoras estiveram presentes neste sábado para acompanhar o sorteio e o processo que envolve a auditoria.
De acordo com TRE-ES, 18 urnas serão submetidas ao Teste de Integridade, duas ao Projeto Piloto com Teste de Integridade com Biometria, três ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, e duas a uma eventual Auditoria Futura.
No domingo (2), dia da eleição, o Teste de Integridade vai acontecer durante o horário de votação, das 8h às 17h.
Com informações do g1 ES.

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