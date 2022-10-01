Carreata, caminhada e panfletaço: o último dia de campanha dos candidatos ao governo do ES

Candidatos aproveitam último dia de campanha para se aproximarem do eleitor Crédito: Reprodução

Enquanto os outros quatro candidatos ao governo do Espírito Santo aproveitam o último de campanha para tentar conquistar mais votos na Grande Vitória, Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Claudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD) encerram as atividades em outras cidades do Estado.

No último dia permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para promover campanha e tentar ocupar a cadeira do Palácio Anchieta, os adversários políticos realizam caminhadas, carreatas e panfletaços em municípios como Cachoeiro, Guarapari e Linhares.

Confira, em ordem alfabética, a agenda dos candidatos neste sábado (1º):

CAPITÃO VINICIUS SOUSA (PSTU)

O candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) tirou o sábado para caminhar e panfletar pelas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, onde o candidato vota, e Castelo, no sul do Estado. A campanha começou às 10h no centro de Cachoeiro e seguiu às 13h no bairro Gilson Carone, também no município. A última atividade do dia será às 16h, em Castelo, no bairro Aracuí.

Capitão Vinicius Sousa (PSTU) fazendo "corpo a corpo" em Cachoeiro Crédito: Reprodução

CLAUDIO PAIVA (PRTB)

A agenda do candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro se resumiu a "andança" e distribuição de panfletos em Cachoeiro, Marataízes e Guarapari. À noite, Claudio Paiva se reunirá com toda equipe de campanha para avaliação final dos trabalhos, em Vila Velha.

Caminhada Claudio Paiva

GUERINO ZANON (PSD)

Acompanhado do vice, Marcus Magalhães, e da família, Guerino Zanon começou o sábado caminhando em Sooretama. O candidato encerra a campanha na cidade de Linhares, onde nasceu e foi prefeito. Com caminhada e carreata pela cidade, o representante do Partido Social Democrático contou com a presença dos candidatos a deputado federal Evair de Melo, Marcos Garcia e Devanir Ferreira, e do candidato a deputado estadual Douglas Ferreira.

Caminhada Guerino Zanon