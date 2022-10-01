Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Carreata, caminhada e panfletaço: o último dia de campanha dos candidatos ao governo do ES
Eleições 2022

Carreata, caminhada e panfletaço: o último dia de campanha dos candidatos ao governo do ES

Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Claudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD) cumpriram  compromissos de campanha neste sábado (1°) fora da Grande Vitória
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

01 out 2022 às 15:22

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 15:22

Candidatos aproveitam último dia de campanha para se aproximarem do eleitor
Candidatos aproveitam último dia de campanha para se aproximarem do eleitor Crédito: Reprodução
Enquanto os outros quatro candidatos ao governo do Espírito Santo aproveitam o último de campanha para tentar conquistar mais votos na Grande Vitória,  Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Claudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD) encerram as atividades em outras cidades do Estado.
No último dia permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para promover campanha e tentar ocupar a cadeira do Palácio Anchieta, os adversários políticos realizam caminhadas, carreatas e panfletaços em municípios como Cachoeiro, Guarapari e Linhares.
Confira, em ordem alfabética, a agenda dos candidatos neste sábado (1º):

CAPITÃO VINICIUS SOUSA (PSTU)

O candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) tirou o sábado para caminhar e panfletar pelas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, onde o candidato vota, e Castelo, no sul do Estado. A campanha começou às 10h no centro de Cachoeiro e seguiu às 13h no bairro Gilson Carone, também no município. A última atividade do dia será às 16h, em Castelo, no bairro Aracuí. 
Capitão Vinicius Sousa (PSTU) fazendo
Capitão Vinicius Sousa (PSTU) fazendo "corpo a corpo" em Cachoeiro Crédito: Reprodução

CLAUDIO PAIVA (PRTB)

A agenda do candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro se resumiu a "andança" e distribuição de panfletos em Cachoeiro, Marataízes e Guarapari. À noite, Claudio Paiva se reunirá com toda equipe de campanha para avaliação final dos trabalhos, em Vila Velha.

Caminhada Claudio Paiva

GUERINO ZANON (PSD)

Acompanhado do vice, Marcus Magalhães, e da família, Guerino Zanon começou o sábado caminhando em Sooretama. O candidato encerra a campanha na cidade de Linhares, onde nasceu e foi prefeito. Com caminhada e carreata pela cidade, o representante do Partido Social Democrático contou com a presença dos candidatos a deputado federal Evair de Melo, Marcos Garcia e Devanir Ferreira, e do candidato a deputado estadual Douglas Ferreira. 

Caminhada Guerino Zanon

Beatriz Heleodoro  é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve a orientação do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados