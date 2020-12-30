Prefeito de Guarapari sanciona reajuste para si mesmo, vice e secretários

Prefeitura de Guarapari sancionou projeto que reajusta salários Crédito: Prefeitura de Guarapari

a partir de 2022. Os reajustes chegam a até 44,92%. No caso do salário do prefeito, o aumento será de R$ 3.700, deixando o subsídio em R$ 16,9 mil. O prefeito de Guarapari Edson Magalhães (PSDB), reeleito para mais um mandato, sancionou a lei que aumenta o salário do prefeito, do vice-prefeito, de secretários, subsecretários, do procurador-geral e do controlador-geral. Os reajustes chegam a até 44,92%. No caso do salário do prefeito, o aumento será de R$ 3.700, deixando o subsídio em R$ 16,9 mil.

A Câmara Municipal de Guarapari também promulgou a resolução que concede reajuste de 28,98% para os 16 vereadores e de 44,92% para o presidente da Casa de 2022 em diante. Além disso, a norma criou o 13º salário para os vereadores, benefício que não é pago atualmente. Já os cargos dos agentes políticos do Poder Executivo já recebiam o 13º salário.

Os reajustes serão aplicados somente em 2022, segundo ano de mandato do prefeito reeleito e dos novos vereadores, devido à lei federal de socorro financeiro a Estados e municípios , que impede aumentos de salários até o fim de 2021.

Dos 17 vereadores da atual legislatura, apenas quatro se reelegeram: Denizart Zazá (Podemos), Kamilla Rocha (PTB), Wendel Lima (PTB) e Zé Preto (Patriota). Eles votaram a favor dos salários maiores.

A Mesa Diretora, que apresentou os projetos, afirmou na justificativa dos textos que o aumento é "plausível" e "razoável" se considerar que os subsídios estavam congelados há oito anos, desde 2012, enquanto servidores públicos municipais receberam reajustes no período.

O salário do prefeito é o teto do funcionalismo municipal. Assim, ao aumentar o salário para o cargo, aumentam-se automaticamente os valores dos salários dos servidores que ganham valores mais altos, próximos ao do prefeito, e que sofrem descontos para não ultrapassar o limite legal. Já o reajuste de salário para secretários é normalmente utilizado como uma forma de atrair melhores quadros para comandar pastas municipais.

A reportagem projetou o impacto financeiro com a aprovação dos projetos, considerando a diferença paga sobre os salários, multiplicados por 13 meses, chegando ao valor de R$ 935,5 mil por ano aos cofres de Guarapari. No entanto, considerando que os parlamentares não recebiam 13º, o impacto é, na verdade, de pelo menos R$ 1,053 milhão. Isso porque ainda não estão nessa conta os impactos gerados nos salários dos servidores que serão afetados com a elevação do teto remuneratório.

Procurada por A Gazeta, a Câmara de Guarapari destacou, por meio de nota, os mesmos pontos que constam na justificativa do projeto, já retratados na reportagem.

A Prefeitura de Guarapari também foi acionada após a sanção da lei, mas não detalhou qual é oficialmente a projeção de despesa com os reajustes.