O que dizem políticos capixabas sobre ataques dos EUA à Venezuela

Ofensiva anunciada pelos Estados Unidos contra a Venezuela foi criticada pelo governador Renato Casagrande, mas apoiada por parlamentares capixabas

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:07

Aeronaves usadas pelos EUA nos ataques à Venezuela Crédito: Reuters/Folhapress

A ofensiva militar anunciada pelos Estados Unidos contra a Venezuela neste sábado (3) repercutiu entre lideranças políticas capixabas, que se manifestaram nas redes sociais com posicionamentos distintos sobre a ação e seus impactos para a região.



O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), adotou um tom cauteloso ao comentar o episódio. Em publicação no X (antigo Twitter), ele criticou o governo de Nicolás Maduro, mas também rejeitou intervenções estrangeiras que violem a soberania nacional.

“Não concordo com o autoritarismo e as práticas adotadas pelo governo de Maduro na Venezuela. Da mesma forma, não concordo com intervenções externas que desrespeitam a soberania dos países”, escreveu Casagrande.

Já o senador Magno Malta (PL) reagiu de forma enfática e saiu em defesa da ofensiva norte-americana. Também pelas redes sociais, o parlamentar afirmou que a retirada de Maduro do poder representaria um marco histórico para a Venezuela. Em suas publicações, classificou o presidente venezuelano como ditador, acusou o regime de envolvimento com o narcotráfico e criticou o governo brasileiro por adotar, segundo ele, uma postura de complacência com o regime de Caracas.

O senador Marcos do Val (Podemos) compartilhou a notícia da captura de Maduro no WhatsApp. "Eu já dizia que em 2026 muita coisa iria acontecer para acabar com ditadores", disse.

Em posição oposta à defesa da intervenção, o senador Fabiano Contarato (PT) classificou a operação militar como preocupante e alertou para os impactos humanitários e regionais do conflito. Em publicação no X, ele afirmou que escaladas armadas ampliam o sofrimento da população civil e defendeu o caminho da diplomacia.

“A operação militar estadunidense na Venezuela é preocupante e tem reflexos ainda incalculáveis. Escaladas armadas devem ser condenadas, pois apenas ampliam o sofrimento à população civil já vulnerabilizada”, escreveu. Para o senador, “o caminho que melhor protege vidas de inocentes e a estabilidade regional na América Latina é o do diálogo, da diplomacia e do respeito ao direito internacional”.

O deputado federal Evair de Melo (PP) afirmou que "hoje a América Latina vive um momento histórico rumo à liberdade. A captura de Maduro era necessária e marca o início de uma nova era. Os povos latino-americanos não suportam mais ditaduras de esquerda que produzem fome, miséria e caos. Parabéns, presidente Donald Trump. América livre."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ofensiva foi bem-sucedida e que a operação contou com apoio de forças de segurança norte-americanas. Já o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, repudiou a ação, classificou o ataque como “vil e covarde” e pediu apoio da comunidade internacional.

* Com informações da Agência Brasil

