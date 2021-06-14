Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obras não emergenciais

MPES pede afastamento de presidente do DER por contrato sem licitação

Maretto considerou como "compra emergencial de Covid-19" contratação de empresa para elaborar projeto para rodovias no Sul do Estado, de acordo com o Ministério Público
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

14 jun 2021 às 19:18

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 19:18

Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do DER-ES: para o MPES, ele retardou o enviou de informações que poderiam ter ajudado a interromper contratação irregular
Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do DER-ES: para o MPES, ele retardou o enviou de informações que poderiam ter ajudado a interromper contratação irregular Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu à Justiça que o diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, e o superintendente da Regional II – que responde à Região Sul capixaba –, Fabio Longui, sejam afastados por 180 dias dos cargos. De acordo com o MPES, os dois sonegaram informações a órgãos de controle e dispensaram a licitação para a contratação de uma empresa para elaborar projetos de recuperação de rodovias de maneira ilegal.
MPES pede afastamento de presidente do DER por contrato sem licitação
De acordo com o MPES, os gestores contrataram a empresa Engesolo para elaborar 317 projetos para recuperação de pontes e trechos de rodovias no Sul do Estado, após problemas causados pelas enchentes de janeiro de 2020, que deixaram sete mortos. No entanto, para evitar o processo por licitação, usaram o pretexto de que a contratação seria uma compra emergencial para enfrentamento à Covid-19. O valor do contrato é de R$ 13 milhões.
A contratação foi autorizada por Maretto, diretor-presidente do DER-ES, em abril de 2020. No entanto, um relatório do mês seguinte da Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont-ES) identificou irregularidades.
No documento, anexado ao pedido do MPES, o órgão de controle apontou que as justificativas do DER-ES não eram compatíveis com compras emergenciais, uma vez que as obras teriam início 180 dias depois do desastre. A secretaria concluiu que não houve a devida cotação de preços e recomendou o cancelamento do contrato, para que pudesse ser refeito, desta vez, por licitação.
Também em maio, o Ministério Público questionou, após denúncia anônima feita ao Tribunal de Contas (TCES) e encaminhada ao órgão ministerial, os motivos para a contratação ser feita por dispensa de licitação e pela escolha pela Engesolo. Em resposta ao MP, o DER informou que escolheu a empresa por "estar sediada no Sul e por já prestar serviços ao departamento".
Apesar das recomendações, a contratação não foi suspensa pelo departamento e, assim, o Estado pagou, entre maio e dezembro de 2020, R$ 9,9 milhões à Engesolo, de acordo com o Portal da Transparência do Estado.
Trecho do pedido do MP aponta que Secont já havia alertado DER-ES sobre irregularidade na contratação
Trecho do pedido do MP aponta que Secont já havia alertado DER-ES sobre irregularidade na contratação Crédito: Reprodução

MPES: DIRETOR-PRESIDENTE SONEGOU INFORMAÇÕES 

No dia 21 de dezembro de 2021, em um ofício assinado por Maretto e encaminhado à Secont, o diretor-presidente do DER-ES apresentou um plano de ações de adequação, mas informou que já tinham sido cumpridas as "ilegalidades insanáveis apontadas".
O MP aponta ainda que, entre maio e dezembro, os órgãos de controle tiveram que solicitar informações por diversas vezes, e não obtiveram respostas. Para o promotor Rafael Calhau Bastos, que assina o pedido de afastamento, o diretor e os demais envolvidos tinham ciência das ilegalidades e retardaram o envio de informações.
"Não obstante a impossibilidade legal da contratação, os requeridos sonegaram informações da Secont, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e MPES. A conduta retardou a adoção de providências para interromper a execução da contratação ilegal realizada e, consequentemente, o dano ao erário pelo pagamento de valores sem a devida cotação de preços", afirma o promotor. 

Veja Também

"Faria de novo", diz jovem que protestou sozinha contra Bolsonaro no ES

Prestes a filiar Bolsonaro, Patriota é presidido por casagrandista no ES

Segundo ele, a Engesolo, por ser uma empresa com outros contratos com o governo do Estado e outros órgãos públicos, também tinha ciência que o modelo de contratação era ilegal. Além disso, o promotor ressalta que a empresa possui um setor de compliance, que deveria ter detectado a irregularidade. "A Engesolo maliciosamente se locupletou de recursos públicos, em conluio com os agentes públicos", escreve no pedido feito à Justiça.
O afastamento do diretor-presidente e do superintendente do DER-ES está em análise da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A medida, segundo o MP, é para evitar o constrangimento de testemunhas e novas sonegações de informações durante a investigação.
O Ministério Público pede, também, o bloqueio de R$ 11 milhões em bens dos dois gestores, da Engesolo e do engenheiro aposentado Antônio Oliveira, que assinou um dos relatórios atestando a contratação de forma emergencial.
Integração
Empresa foi contratada em 2017 para elaborar projetos de corredores exclusivos para ônibus na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

EMPRESA CAUSOU PREJUÍZO DE R$ 12 MILHÕES AO ES EM 2017

Em 2017, a Engesolo também enfrentou problemas com órgãos de controle no Estado. Contratada para elaborar o projeto dos corredores exclusivos para ônibus na Grande Vitória, o chamado BRT, a empresa não manteve, segundo a Secont, uma equipe mínima de trabalhadores, como constava em contrato. O prejuízo, segundo o então secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, era de R$ 12 milhões.
O Estado abriu um processo administrativo de responsabilização, para punir a Engesolo, mas, no mesmo ano, em 2017, a Justiça atendeu a um pedido da empresa e suspendeu o processo. A Secont informou, por nota, que recebeu a autorização para retomar o processo em janeiro de 2021 e afirmou que, com isso, não havia impedimento para a contratação da empresa.

O OUTRO LADO

O DER-ES informou, por nota, que o governo do Estado não foi notificado pela Justiça dos pedidos feitos pelo Ministério Público.
Maretto também disse que ainda não foi notificado e que vai se manifestar assim que tomar conhecimento do pedido do MPES.
A Gazeta ligou e mandou mensagens para o superintendente regional Fabio Longui e para o engenheiro aposentado Antônio Oliveira. Até a publicação da matéria, eles não tinham se posicionado.
A reportagem também fez contato com as sedes da Engesolo no Espírito Santo e em Minas Gerais, mas não recebeu retorno.

Correção

15/06/2021 - 1:22
A primeira versão desta reportagem informava, de forma incorreta, que o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) contra a Engesolo, iniciado em 2017, após serem constatadas irregularidades em um contrato para projetos do BRT, havia sido suspenso em 2019. O correto, no entanto, é que o PAR foi suspenso ainda em 2017. O texto também informava, incorretamente, que a Secont aguardava uma definição da Justiça para retomar o procedimento. O PAR, porém, foi retomado em janeiro de 2021. O texto foi atualizado. 

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA DO ES

No ES, Bolsonaro diz que Forças Armadas podem ir à rua para garantir "liberdade"

Cidades bolsonaristas do ES têm risco 30% maior de contaminação por Covid-19

TRE-ES mantém cassação do prefeito de Itapemirim por unanimidade

Presidente da Assembleia do ES diz que pode "chamar responsáveis" a explicar compra de álcool gel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória MPES DER-ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados