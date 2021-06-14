Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do DER-ES: para o MPES, ele retardou o enviou de informações que poderiam ter ajudado a interromper contratação irregular Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu à Justiça que o diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, e o superintendente da Regional II – que responde à Região Sul capixaba –, Fabio Longui, sejam afastados por 180 dias dos cargos. De acordo com o MPES, os dois sonegaram informações a órgãos de controle e dispensaram a licitação para a contratação de uma empresa para elaborar projetos de recuperação de rodovias de maneira ilegal.

Your browser does not support the audio element. MPES pede afastamento de presidente do DER por contrato sem licitação

De acordo com o MPES, os gestores contrataram a empresa Engesolo para elaborar 317 projetos para recuperação de pontes e trechos de rodovias no Sul do Estado, após problemas causados pelas enchentes de janeiro de 2020 , que deixaram sete mortos. No entanto, para evitar o processo por licitação, usaram o pretexto de que a contratação seria uma compra emergencial para enfrentamento à Covid-19 . O valor do contrato é de R$ 13 milhões.

A contratação foi autorizada por Maretto, diretor-presidente do DER-ES, em abril de 2020. No entanto, um relatório do mês seguinte da Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont-ES) identificou irregularidades.

No documento, anexado ao pedido do MPES, o órgão de controle apontou que as justificativas do DER-ES não eram compatíveis com compras emergenciais, uma vez que as obras teriam início 180 dias depois do desastre. A secretaria concluiu que não houve a devida cotação de preços e recomendou o cancelamento do contrato, para que pudesse ser refeito, desta vez, por licitação.

Também em maio, o Ministério Público questionou, após denúncia anônima feita ao Tribunal de Contas (TCES) e encaminhada ao órgão ministerial, os motivos para a contratação ser feita por dispensa de licitação e pela escolha pela Engesolo. Em resposta ao MP, o DER informou que escolheu a empresa por "estar sediada no Sul e por já prestar serviços ao departamento".

Apesar das recomendações, a contratação não foi suspensa pelo departamento e, assim, o Estado pagou, entre maio e dezembro de 2020, R$ 9,9 milhões à Engesolo, de acordo com o Portal da Transparência do Estado.

Trecho do pedido do MP aponta que Secont já havia alertado DER-ES sobre irregularidade na contratação Crédito: Reprodução

MPES: DIRETOR-PRESIDENTE SONEGOU INFORMAÇÕES

No dia 21 de dezembro de 2021, em um ofício assinado por Maretto e encaminhado à Secont, o diretor-presidente do DER-ES apresentou um plano de ações de adequação, mas informou que já tinham sido cumpridas as "ilegalidades insanáveis apontadas".

O MP aponta ainda que, entre maio e dezembro, os órgãos de controle tiveram que solicitar informações por diversas vezes, e não obtiveram respostas. Para o promotor Rafael Calhau Bastos, que assina o pedido de afastamento, o diretor e os demais envolvidos tinham ciência das ilegalidades e retardaram o envio de informações.

"Não obstante a impossibilidade legal da contratação, os requeridos sonegaram informações da Secont, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e MPES. A conduta retardou a adoção de providências para interromper a execução da contratação ilegal realizada e, consequentemente, o dano ao erário pelo pagamento de valores sem a devida cotação de preços", afirma o promotor.

Segundo ele, a Engesolo, por ser uma empresa com outros contratos com o governo do Estado e outros órgãos públicos, também tinha ciência que o modelo de contratação era ilegal. Além disso, o promotor ressalta que a empresa possui um setor de compliance, que deveria ter detectado a irregularidade. "A Engesolo maliciosamente se locupletou de recursos públicos, em conluio com os agentes públicos", escreve no pedido feito à Justiça.

O afastamento do diretor-presidente e do superintendente do DER-ES está em análise da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A medida, segundo o MP, é para evitar o constrangimento de testemunhas e novas sonegações de informações durante a investigação.

O Ministério Público pede, também, o bloqueio de R$ 11 milhões em bens dos dois gestores, da Engesolo e do engenheiro aposentado Antônio Oliveira, que assinou um dos relatórios atestando a contratação de forma emergencial.

Empresa foi contratada em 2017 para elaborar projetos de corredores exclusivos para ônibus na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

EMPRESA CAUSOU PREJUÍZO DE R$ 12 MILHÕES AO ES EM 2017

Em 2017, a Engesolo também enfrentou problemas com órgãos de controle no Estado. Contratada para elaborar o projeto dos corredores exclusivos para ônibus na Grande Vitória, o chamado BRT, a empresa não manteve, segundo a Secont, uma equipe mínima de trabalhadores, como constava em contrato. O prejuízo, segundo o então secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, era de R$ 12 milhões.

O Estado abriu um processo administrativo de responsabilização, para punir a Engesolo, mas, no mesmo ano, em 2017, a Justiça atendeu a um pedido da empresa e suspendeu o processo. A Secont informou, por nota, que recebeu a autorização para retomar o processo em janeiro de 2021 e afirmou que, com isso, não havia impedimento para a contratação da empresa.

O OUTRO LADO

O DER-ES informou, por nota, que o governo do Estado não foi notificado pela Justiça dos pedidos feitos pelo Ministério Público.

Maretto também disse que ainda não foi notificado e que vai se manifestar assim que tomar conhecimento do pedido do MPES.

A Gazeta ligou e mandou mensagens para o superintendente regional Fabio Longui e para o engenheiro aposentado Antônio Oliveira. Até a publicação da matéria, eles não tinham se posicionado.

A reportagem também fez contato com as sedes da Engesolo no Espírito Santo e em Minas Gerais, mas não recebeu retorno.