Presidente da Assembleia do ES diz que pode "chamar responsáveis" a explicar compra de álcool gel

Erick Musso (Republicanos) foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa com o apoio do governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira

E ainda registrou que, do contrário, vai debater com os demais deputados "para que a Ales possa chamar os responsáveis a prestar os devidos esclarecimentos à sociedade capixaba".

Caso não haja explicação plausível, até domingo, do Governo do Estado sobre as suspeitas de irregularidades investigadas pela PF na Operação Volátil, debaterei com os deputados para que a Ales possa chamar os responsáveis a prestar os devidos esclarecimentos à sociedade capixaba. — Erick Musso (@MussoErick) June 9, 2021

De lá pra cá, no entanto, as coisas mudaram. Erick Musso passou a adotar um discurso diferente do governista em relação às medidas de combate à Covid-19, por exemplo, alinhando-se a comerciantes e empresários pela flexibilização de normas

VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA É CONTRA CONVOCAÇÃO

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), no entanto, posicionou-se de forma contrária a Erick Musso. Aliado de Casagrande, Marcelo também foi ao Twitter falar da Operação Volátil, mas disse ser contra a convocação de integrantes do governo neste momento.

"A Polícia Federal, que conta com a confiança da maioria da nossa população, já está investigando as empresas envolvidas e o Estado sequer foi citado. Além disso, qualquer ação precipitada pode, inclusive, atrapalhar toda uma apuração tocada pelas autoridades competentes", escreveu.

Entendo ser prudente, neste momento, que a Assembleia Legislativa não convoque qualquer integrante do Governo do Estado para prestar esclarecimentos sobre a compra de álcool em gel para uso na pandemia. — Marcelo Santos (@marcelodeputado) June 10, 2021

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria de Erick Musso para saber como se daria a convocação e quem seria convocado a se explicar aos deputados, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

A Secretaria de Estado da Saúde e a Casa Civil do governo do Estado também foram procurados, mas não houve retorno.

A OPERAÇÃO VOLÁTIL

Operação Volátil, deflagrada na segunda-feira (7), cumpriu mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e apura suspeitas de superfaturamento e fraude na compra de 400 mil frascos de álcool gel, de 500 ml cada um, por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com verbas enviadas pelo governo federal em meio à pandemia de Covid-19.

A contratação da empresa Tantum para o fornecimento do produto também foi alvo do Tribunal de Contas da União (TCU), que não identificou sobrepreço, considerando que, na época, em 2020, o preço do álcool gel, devido à escassez, oscilava muito. Para a PF, no entanto, o governo poderia ter economizado. Além disso, aponta que houve fraude no documento de comprovação da capacidade técnica da empresa para fornecer a quantidade de álcool gel pretendida pelo governo.