Deputados durante a sessão virtual que aprovou o uso de cloroquina e outros medicamentos no tratamento da Covid-19 Crédito: Gabriela Zorzal

Your browser does not support the audio element. Mesmo sem proibição, deputados autorizam uso de cloroquina no ES

A proposta é de autoria do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) . O texto institui o "protocolo de utilização precoce dos medicamentos hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina enquanto durar a crise ocasionada pela pandemia causada pelo Covid19 - coronavírus, no âmbito do Estado do Espírito (sic). A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus. O nome do vírus é Sars-Cov-2.

A pasta informou à reportagem de A Gazeta que a aprovação da proposta não muda o procedimento que vem sendo adotado pelo governo do Espírito Santo.

Politicamente, contudo, coloca o governador Renato Casagrande em uma situação complicada. Além disso, reforça a propaganda política que tem sido feita em torno da cloroquina.

O projeto foi votado em regime de urgência durante sessão virtual. Após passar pelas Comissões de Justiça, Saúde e Finanças, a aprovação aconteceu de forma simbólica no plenário, ou seja, sem o registro nominal dos posicionamentos. Nenhum dos participantes da sessão, no entanto, manifestou-se contrariamente.

COMISSÕES IGNORARAM PARECERES JURÍDICOS E MÉDICOS

O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mesmo com parecer de inconstitucionalidade da Procuradoria-geral da Assembleia. Acompanhar o parecer técnico da Casa não é obrigatório, mas costuma ser prática da CCJ.

"MAIZENA"

Na Comissão de Saúde, que é formada por dois médicos, Doutor Hércules (MDB) Emílio Mameri (PSDB) , o voto também foi pela aprovação do projeto. Ambos, contudo, já chamaram atenção para os riscos e efeitos colaterais provocados pelo uso do medicamento.

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Durante a sessão do dia 28 de julho, Mameri chegou, inclusive, a comparar a eficiência da cloroquina, no tratamento da Covid-19 à maizena. Eu particularmente, como médico, não acredito que faz diferença. Para mim, cloroquina ou maizena é a mesma coisa, declarou.

Ele também destacou que a prescrição do medicamento não é proibida no Estado e que os médicos têm autonomia quanto a isso. Mesmo assim, votou pela aprovação.

A POLITIZAÇÃO EM TORNO DA CLOROQUINA

A administração da cloroquina em pacientes durante a pandemia se tornou uma guerra política no país, impulsionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele defende, sem qualquer embasamento científico, a eficácia da droga.

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No Espírito Santo, a batalha tem sido travada entre o governo estadual que, apesar de autorizar, não recomenda o uso da droga no tratamento precoce da Covid-19, e de parlamentares na Assembleia, muitos deles da oposição.

Desde que o assunto se polarizou politicamente, muitos deputados estaduais, incluindo médicos, têm ignorado as recomendações das autoridades de saúde e usado as sessões da Casa para promover o uso da cloroquina. A droga se tornou peça de propaganda política para aqueles que querem agradar a população com o oferecimento de um remédio, ainda que sem comprovação, e garantir apoio. Muitos parlamentares são pré-candidatos a prefeito.

Eles também têm feito ataques ao governador Renato Casagrande e ao secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, por não incluírem o medicamento no protocolo estadual de tratamento precoce da Covid-19.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE

A secretaria de Estado de Saúde informou, por meio de nota, que não há previsão de mudança na conduta sobre o uso do medicamento no Estado. As melhores indicações científicas sobre o medicamento já compõe a Nota Técnica Covid-19 56/2020 que trata sobre recomendações para tratamento farmacológico de pacientes com infecção pelo coronavírus, disse por meio de nota.

A secretaria respondeu a questionamento formulado pela reportagem de A Gazeta a respeito da cloroquina, mas a nota técnica 56, citada pela Sesa, também dispõe sobre uso de azitromicina e ivermectina. Ambos não são recomendados em casos leves ou graves de pacientes diagnosticados com Covid-19.

O QUE DIZ O PSDB NACIONAL