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Eleições 2022

Manato promete dobrar auxílios de prefeituras do ES aos mais pobres

Candidato do PL foi o primeiro a participar da sabatina da TV Gazeta com os nomes que disputam o Palácio Anchieta
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

12 set 2022 às 14:44

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 14:44

Série de entrevistas no ES1 com os candidatos ao Governo
Manato, candidato ao Governo do ES Crédito: Fernando Madeira
O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) afirmou em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (12) que vai dobrar o valor do auxílio social pago pelas prefeituras do Estado. Questionado sobre como pretende atuar no combate à pobreza, ele afirmou que, se eleito, dará R$ 1 para cada R$ 1 que os prefeitos distribuírem aos mais vulneráveis.
"Todos os prefeitos que quiserem distribuir renda, para cada um real que distribuírem, o governo vai colocar mais um. Vamos atrás das pessoas que estão do CadÚnico, mas não estão no Auxílio Brasil. Nosso governo vai matar a fome", disse. Ainda segundo o candidato, caso a prefeitura não tenha verba para promover o auxílio, o Estado ainda assim vai atuar.
O candidato do PL é o primeiro nome a ser entrevistado pelo ES1, da TV Gazeta. O calendário segue nesta semana com Audifax (Rede), na terça (13); Renato Casagrande (PSB), na quarta (14) e Guerino Zanon (PSD), na quinta (15). Na sexta (16), é a vez de Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Aridelmo (Novo) e Claudio Paiva (PRTB). 
Manato afirmou que o recurso para promover essa ação de distribuição de renda virá do Fundo Soberano, uma poupança criada em 2019 e que tem atualmente saldo de mais de R$ 1 bilhão.
"É um dinheiro que fica sendo guardado para não sei quando, para ser gasto não sei com quem e que pode ser usado pra combater a miséria. Combatemos a extrema pobreza com geração de emprego e renda, capacitando as pessoas e colocando no mercado de trabalho. A fome e a miséria [são resolvidas] com transferência de renda", afirmou.

SEGURANÇA PÚBLICA

Sobre a segurança pública, o candidato reiterou que é favorável ao armamento da população caso as pessoas façam curso,  teste psicológico e tenham "ficha limpa". Além disso, propôs a criação de uma polícia de divisas, que atuaria nas rodovias estaduais para barrar a entrada de armas, drogas e carros roubados pelas estradas capixabas.
"Vamos colocar na área do Estado, fazer pedágios, instalar scanner e cão farejador. Quem vai tomar conta da rodovia federal é a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Quem controla a entrada do Estado somos nós. Se precisarmos, podemos fazer parceria com a PRF", apontou.

RODOVIAS FEDERAIS

Ainda no tema das rodovias, o candidato afirmou que a saída da Eco101 do contrato de concessão da BR 101 foi por "incompetência do governo atual". Segundo Manato, o governo de Renato Casagrande (PSB) teria falhado em liberar licenças ambientais e de obras, o que teria provocado a desistência.
Na ocasião do anúncio da desistência, a concessionária citou também outros motivos para sua saída, como uma decisão do Tribunal de Contas da União para alterar o contrato, a não conclusão do contorno do Mestre Álvaro (obra de responsabilidade do governo federal) e o agravamento do cenário econômico.
"Na BR 101 vamos liberar licenças ambientais e de obra, e a Eco101 vai voltar", afirmou em entrevista.
Sobre a BR 262, ele afirmou que vai promover projeto de ampliação com uso de terceiras faixas. "Se conseguir privatizar, bem. Se não conseguir, vamos fazendo as terceiras faixas até duplicar."

GERAÇÃO DE RENDA E EDUCAÇÃO

O candidato citou que pretende fomentar cursos de qualificação profissional para aumentar a inserção da população no mercado e trabalho. Ele prometeu ainda programas de incentivo à abertura de pequenas e médias empresas através do Banestes e do Bandes.
Em relação à educação, disse que vai "apertar" as prefeituras para melhorar o ensino básico. "Para que o menino com seis anos aprenda a ler e escrever, temos que apertar a prefeitura, para que seja alfabetizado. Vamos chamar a prefeitura para conversar, para melhorar isso. Queremos escola que tenha conhecimento e inteligência", disse.
Ele disse ainda que pretende colocar um psicólogo em cada escola para atender o aluno, a família e os professores. Para o ensino médio, principal atribuição do governo estadual, propõe um programa de aprendizagem desde o primeiro ano, com estágio remunerado para os alunos.

MOBILIDADE

A respeito da questão da mobilidade, Manato disse que vai deixar pronto um projeto executivo de VLT (veículos sobre trilhos), mas cita a construção de uma quarta e até de uma quinta ponte na Grande Vitória.
"Vamos conversar com a bancada, colocar na comissão de Viação e Transportes a construção de uma quarta ponte e quinta (ponte). Vamos colocar no orçamento da União. O nosso presidente ganhando, aí é glória a Deus e aleluia. "
A conversa com os candidatos é transmitida ao vivo por TV Gazeta, Globoplay e g1, durante o telejornal ES1, com condução da jornalista Rafaela Marquezini. As íntegras de todas as entrevistas ficarão disponíveis no Globoplay e no g1.

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