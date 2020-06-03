Governo do ES vai regulamentar multa para desinformação; especialistas divergem

Lei que cria multa para desinformação foi publicada pelo governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Contudo, a nova norma não define a quem caberá verificar a veracidade das informações publicadas na rede, quem vai fiscalizar ou aplicar eventual multa. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) já está debruçada sobre o tema na elaboração do decreto. Especialistas apontam que a lei pode ser considerada inconstitucional. O parecer da PGE, quando a proposta aprovada na Assembleia Legislativa chegou ao Executivo, foi pela sanção.

"Conquanto existem mecanismos para o combate ao conteúdo ilegal ou que provoquem alarde com o intuito de causar pânico ou tumulto, não existem formas de combate ao conteúdo que, ab initio (desde o início), não seja ilegal", escreve. De Paula também destaca que a situação da pandemia do novo coronavírus evidencia ainda mais as instabilidades e prejuízos que a desinformação pode criar.

A lei fala em punição para quem divulgar "notícias falsas" (fake news, em inglês), termo que, de acordo com estudiosos sobre o tema, é impreciso . Apesar de ser amplamente usado para definir conteúdo falso, nem toda desinformação é divulgada com o formato de notícia, que é um tipo de texto jornalístico. O objetivo da expressão muitas vezes é associado a uma tentativa de desacreditar o trabalho da imprensa.

Especialistas consultados por A Gazeta divergem sobre a constitucionalidade da lei. Para o mestre em Direito pela Ufes e especialista em Direito Constitucional João Roberto Dal Col, a norma pode ser considerada inconstitucional, na medida em que o Legislativo cria uma obrigação para outro Poder. Além disso, ele argumenta que a multa, se entendida dentro de uma natureza penal, deve ser de competência da União e não do Estado.

"Ao meu ver há um vício de iniciativa, já que ao se criar uma obrigação para o Executivo deveria ser o próprio governo do Estado a propor essa medida. Além disso, por melhor que seja a intenção do deputado, essa norma pode ser considerada perigosa, já que o texto é vago e não explica, por exemplo, o que é considerado notícia falsa, dando margem para haver algum tipo de seletividade na hora de punir, o que coloca em risco a liberdade de expressão", pontua.

"TUMULTO LEGISLATIVO": CONGRESSO TAMBÉM DISCUTE O TEMA

Já para Ricardo Gueiros, professor de Direito da Ufes, há um "tumulto legislativo", uma vez que o Senado já aprecia um projeto prevendo o combate à desinformação nas redes sociais . A proposta, por exemplo, sugere a inclusão de número de CPF e RG para quem criar páginas nas redes sociais.

Ele explica que há certa complexidade no que é competência entre União, Estado e municípios na Constituição. O Estado, por exemplo, não pode criar um crime, já que o Direito Penal é de competência da União.