ES tem mais de um milhão de eleitores sem biometria; TRE alerta para cadastro

Eleitores sem cadastro não serão impedidos de votar; quem quiser fazer o registro biométrico deve procurar cartórios eleitorais até o dia 6 de maio

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:57

Registro de biometria para votar em urna eletrônica Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

A pouco mais seis meses do primeiro turno das eleições deste ano, marcado para 4 de outubro, 1.256.049 eleitores do Espírito Santo ainda não possuem cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral. O número representa 41,87% de todo o eleitorado capixaba.

Conforme a Justiça Eleitoral, a pessoa não identificada biometricamente não será impedida de votar. Mas, se houver a convocação para revisão de eleitorado com o objetivo de coletar a biometria da população e o eleitor não comparecer ao procedimento, poderá ter seu título cancelado e, por essa razão, não poderá votar.

Desde a última sexta-feira (6), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) tem encaminhado mensagens via SMS para os eleitores que ainda não realizaram coleta de suas digitais nas cidades. A mensagem encaminhada pela Corte é enviada ao número cadastrado na base de dados do TRE-ES. Atualmente, o eleitorado de 42 municípios capixabas possui cadastro biométrico.

O TRE-ES orienta que os eleitores devem comparecer o quanto antes ao cartório eleitoral para evitar longas filas e demora no atendimento. O cadastro eleitoral permanecerá aberto para alterações até 6 de maio de 2026.

A coleta biométrica é feita somente de forma presencial. Para realizar o cadastro, o eleitor deve ir ao cartório eleitoral do município onde vota, levando documento de identificação, comprovante de residência, CPF e, se tiver, o título de eleitor.

